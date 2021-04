Novo decreto: Veja o que poderá funcionar em Niterói na próxima semana

A prefeitura de Niterói prorrogou as medidas restritivas no combate a pandemia do Coronavírus até o próximo dia 11 de abril. A decisão está publicada em decreto no Diário Oficial da Cidade desta sexta-feira (2). O texto recomenda que a população permaneça em isolamento social até o dia 30 de abril, saindo de casa apenas por motivos de trabalho e compra de gêneros de primeira necessidade.

O novo decreto pretende reduzir a circulação de pessoas vindas outras cidades, com barreiras nos acessos de Niterói com Municípios vizinhos, até o dia 30 de abril de 2021. O objetivo é barrar a entrada de táxis e de veículos de aplicativo de fora da cidade.

Entre segunda-feira (5) e o próximo domingo (11) será permitida a abertura de todos os serviços essenciais, públicos e privados. O atendimento ao público na Prefeitura de Niterói, assim como suas secretarias, estão suspensos. Exceto nos atendimentos essenciais como as atividades no Gabinete do Prefeito, e secretarias que tratam de serviços essenciais, como Saúde. Os servidores municipais trabalharão de forma remota. Da mesma forma, fica recomendado o regime de teletrabalho para os trabalhadores da iniciativa privada.

Segue proibida a permanência de pessoas em vias públicas das 23h às 05h, assim como o funcionamento do comércio em geral, de museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros, casas de espetáculo e salas de apresentação. Boates, danceterias, salões de dança e casas de festa não podem realizar nenhuma forma de evento entre esses dias. Também não poderão abrir os salões de cabeleireiro, barbearias, institutos de beleza e estética. Clubes sociais e esportivos, serviços de lazer, parques de diversões e circos não poderão funcionar na cidade.

BARES E RESTAURANTES

Bares, restaurantes e lanchonetes poderão funcionar apenas para fazer entregas em domicílio ou no sistema drive-thru, com a retirada da comida no local para consumir em casa, sendo proibida a consumação e a permanência no estabelecimento. Essas normas são válidas até a próxima quarta-feira (7).

A partir do dia 8 de abril até o dia 11, lanchonetes, padarias e cafeterias, poderão ter consumo no local das 08 às 20 horas, limitado à taxa máxima de ocupação de 30% (trinta por cento).

Já os restaurantes poderão funcionar no sistema a la carte ou prato feito, com consumo no local das 11 às 21 horas, limitado à taxa máxima de ocupação de 50% (cinquenta por cento).

ESCOLAS

As aulas nas instituições educacionais e estabelecimentos de ensino deverão obedecer às seguintes regras:

– Educação infantil: aulas na forma presencial permitidas a partir do dia 05 de abril.

Ensino fundamental: aulas na forma presencial permitidas a partir do dia 12 de abril.

Ensino médio e superior: suspensas as aulas na forma presencial até novas determinações.

Os estabelecimentos de ensino de esportes, música, arte e cultura, cursos de idiomas, cursos livres, preparatórios e profissionalizantes e centro de treinamento e de formação de condutores também estarão com suas atividades suspensas na forma presencial.

Como no decreto anterior, serão mantidos a oferta de transporte público. O atendimento presencial seguirá apenas para aquelas atividades consideradas essenciais, como: transporte de passageiros; atividades industriais; construção civil; serviços de entrega; serviços de telecomunicações, teleatendimento e call center; serviços funerários; serviços de lavanderia; e demais atividades que não admitam paralisação.

Será permitida também a prática de atividade física, desde que de forma individual, nas praças, parques, no calçadão das praias, ruas da cidade, bem como nos espaços abertos de uso comum em áreas particulares, como condomínios. Práticas de esporte que sejam coletivos e que gerem aglomeração não serão permitidos. Nas praias, não será permitida a permanência na areia.

Poderão funcionar os serviços assistenciais de saúde, farmácias e comércio de equipamentos médicos e suplementares, óticas e comércio de materiais de construção. Assim como toda a rede de assistência veterinária e lojas de pet shop.

MISSAS E CULTOS

Está permitida a realização presencial de missas, cultos e as demais atividades religiosas, desde que a presença de público esteja limitada a 10% (dez por cento), ou no máximo 100 pessoas, o que representar o menor número, sendo vedada, em qualquer hipótese, a venda ou consumo de alimentos e bebidas no local.

Ficam proibidas as atividades de esportes coletivos nas praias e logradouros públicos. Contudo, é permitida a prática de atividades físicas individuais em praças, parques e praias, bem como nos espaços abertos de uso comum em áreas particulares e públicas, desde que não gere aglomerações e atenda os protocolos de isolamento recomendados.

Quem descumprir o decreto poderá ser repreendido desde com uma advertência até o cancelamento do alvará. As medidas podem ainda ser prorrogadas, podendo inclusive ser revistas a qualquer momento caso haja piora dos indicadores referentes à pandemia na cidade.

Setores da economia podem entrar em colapso

Joaquim Pinto, presidente da Conselho da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL – Niterói), afirmou que a cidade não suporta mais uma semana de restrições, pois isso poderia quebrar toda a economia da cidade. “Isso pode quebrar toda a economia da cidade, que entraria em colapso. O próprio setor público é sustentado pela produção do setor privado. É preciso ter bom senso e repensar essas normas. A parada da economia pode trazer outros problemas como o desemprego e pessoas passando fome”, afirmou.

A prefeitura afirma que auxilia os empresários por meio do Empresa Cidadã, porém Joaquim Pinto afirma que o programa ajuda, mas não resolve. “Elas [políticas sociais] amenizam o problema, mas não sustentam uma empresa. Empresa Cidadã ajuda até nove funcionários, os outros empregados estão fora do beneficio. Por mais que seja uma boa iniciativa, isso não sustenta todo um setor que quer trabalhar”, acrescentou.

Pinto finaliza afirmando que é possível trabalhar seguindo todos os protocolos e as medidas preventivas contra o Coronavírus. “As lojas podem funcionar dentro das normas e com fiscalização marcando em cima mesmo, tem que punir quem não está cumprindo. Caso contrário, nós teremos em um futuro bem próximo um grande índice de desemprego”, concluiu.

Marcelo Almeida