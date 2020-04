Niterói prorroga medidas restritivas de circulação até o dia 2 de maio

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), prorrogou as medidas restritivas da circulação de pessoas de outras cidades em Niterói por mais duas semana (até o dia 2 de maio). Segundo ele, apenas trabalhadores dos serviços essenciais poderão acessar a cidade. “Não será permitida a entrada de táxi intermunicipais, estamos reduzindo para 30% a quantidade de ônibus intermunicipais e também não será permitida a entrada de aplicativo de outra cidade em Niterói”, disse o prefeito. As medidas são para incentivar o isolamento social não só em Niterói, mas também para os municípios limítrofes.

O prefeito fez um apelo para os cidadãos dos outros municípios.

“Os trabalhadores da saúde, segurança, manutenção de condomínios, hospitais públicos e privados, farmácias, petshops, mercados, postos de combustíveis e padaria só entrarão entrarão na cidade munidos de crachá ou documento comprovante”, disse o prefeito.

Segundo o secretário de Saúde, a velocidade de transmissão do vírus na cidade de Niterói é menor do que a cidade do Rio de janeiro e menor que o Estado em relação aos números de óbitos e dos casos confirmados.

“Isso se deve ao esforço da Prefeitura e de cada cidadão e com isso, vamos expandir os leitos antes da ocupação”, disse Rodrigo Oliveira.

TESTAGEM

O secretário de Saúde falou também sobre o primeiro dia da testagem rápida de pacientes para o novo coronavírus. Os testes começaram a ser feitos nas unidades do Programa Médico de Família da Região Norte 1, que compreende as unidades Teixeira de Freitas, Bernardino, Jhonatas Botelho, Caramujo, Morro do Céu e Viçoso Jardim. Gradualmente, o serviço chegará a outras regiões da cidade.

“Estamos fazendo a testagem como manda o protocolo: uma pessoa para cada 10 habitantes. O Brasil, por exemplo, faz a testagem em uma pessoa para 2.850 habitantes. Com isso temos maior detalhe da epidemia e podemos direcionar melhor os esforços para cada ponto da cidade e também acionar as medidas de quarentena individual para proteger o cidadão a família e a comunidade”, ressaltou.

A secretária de Fazenda, Giovanna Victer disse que até o momento, já foram distribuídos seis mil cartões de auxílio financeiro de R$ 500,00 mensais aos Microempreendedores Individuais (MEIs) cadastrados em Niterói. Segundo ela, para quem perdeu o horário durante a semana terá uma segunda chance de retirar o benefício, sem aglomerações, no Caminho Niemeyer.

“Estaremos funcionando de 9h às 13h, para atender aqueles que estão com inscrições ativas no cadastro da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói, que residam no município e que obtiveram sua inscrição”, disse Giovanna.

Sobre o programa Empresa Cidadã, a secretária voltou a dizer que as inscrições seguem abertas.

“Já temos mais de duas mil empresas inscritas e confirmados seis mil postos de trabalho no programa. Pedimos que os empresários verifiquem no site da Fazenda o status da sua solicitação. Atualizamos todos os dias a noite. Se houver algum problema no cadastro, a pessoa deve corrigir até o dia 24 para que possa receber o primeiro depósito no dia 5 de maio”, explicou.