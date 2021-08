Niterói promove live para comemorar Dia do Estudante

O Dia do Estudante, celebrado anualmente no dia 11 de agosto, será comemorado na Rede Municipal de Educação de Niterói através da live “Participação Estudantil e o Fortalecimento da Educação Básica”. O evento acontece nesta quarta-feira (11), às 19h, e tem como objetivo reforçar a importância da participação dos estudantes no processo de democratização das escolas brasileiras e incentivar a criação de grêmios estudantis nas unidades da rede. A live será transmitida ao vivo no Facebook Educação Niterói.



Os convidados para debater o tema são Eduardo Oliveira, coordenador de Juventude de Niterói, Hugo Silva, vice-presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes/RJ) e diretor da União Estadual dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro (Uees/RJ), Victor Hugo Silva, vice-presidente da União Niteroiense de Estudantes Secundaristas (Unes) e Ayane Souza, tesoureira da Uees/RJ. A abertura será do secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, e a mediação ficará sob responsabilidade do subsecretário de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional, Thiago Risso, que fizeram parte de movimentos estudantis durante a adolescência e juventude.



“Os grêmios estudantis são instrumentos importantíssimos para a garantia da participação dos estudantes na condução das políticas educacionais. Estimular a organização estudantil e incentivar sua presença ativa na gestão escolar é um passo imprescindível para a construção de uma escola verdadeiramente democrática”, afirma o secretário Vinicius Wu.



Um dos objetivos da live é estimular o envolvimento dos estudantes nas tomadas de decisões no ambiente escolar, bem como o engajamento na luta em favor dos direitos à cidadania. O encontro vai debater a importância de se garantir uma maior presença e representatividade dos estudantes, combatendo a desmobilização dos movimentos estudantis.



“As escolas possuem um papel fundamental na formação de sujeitos. A participação estudantil é um importante instrumento de protagonismo juvenil e construção de uma escola participativa, autônoma e transformadora. Os movimentos estudantis possuem um histórico de luta pela valorização da educação pública, garantia da liberdade, defesa da democracia e combate às desigualdades sociais.”, esclarece o subsecretário Thiago Risso.



Para o coordenador de Juventude de Niterói, Eduardo Oliveira, a luta dos jovens é parte essencial na conquista de direitos sociais, como comprovado historicamente no país.



“Esse espaço de construção e debate com a juventude da cidade sobre os movimentos estudantis é muito importante pois a luta dos jovens faz parte da história e da construção democrática do nosso país. Muitas conquistas se devem às ações de estudantes nas ruas, nas escolas e nos espaços públicos”, explica Eduardo Oliveira.