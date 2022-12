Niterói promete o maior Réveillon da história da cidade

Festa de final do ano movimenta a cidade com diversos shows. Queima de fogos terá mais de 15 minutos de duração

Leonardo Oliveira Brito

A palavra é retomada. Dos eventos, dos shows, da presença de público e do sentimento da volta à vida normal. Depois de dois anos, Niterói terá shows e presença de público nas praias de Icaraí e Itaipu no Reveillón. Isso já somado ao Natal do Amanhã, com árvores espalhadas e shows por toda a cidade. O impacto é imenso na rede hoteleira, na gastronomia, em todas as áreas e setores da cidade. Icaraí terá shows de Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Baby do Brasil e deve receber 400 mil pessoas para celebrar a chegada de 2023. Para falar de tudo isso, a reportagem de A TRIBUNA conversou com Paulo Novaes, Presidente da Neltur. Ele revelou que a cidade se prepara para ser um polo turístico do Estado. A rede hoteleira da cidade tem cerca de 80% de ocupação total, contando hotéis, pousadas e locações informais.



“Esse ano tem um simbolismo grande. Pós pandemia, a expectativa é grande porque desde o último Natal, foi feito um escopo do que seriam esses eventos de final de ano, que já vinha do Natal da Esperança no ano passado e culmina agora com o Natal do Amanhã e com isso o Reveillón, que volta a ter shows e público, é a cereja do bolo, o encerramento das comemorações. É o modelo que a gente quer adotar para 2023 com antecedência maior para contemplar o aniversário de 450 anos da cidade”, afirma Novaes



Ressaltando o potencial turístico, Novaes revela que a expectativa do Natal do Amanhã foi imensa também pelo fato de não ter sido realizado nos anos anteriores e revela que seu objetivo é criar um calendário de eventos para a cidade, estimulando a economia e o turismo na cidade. Para o Réveillon, existe a grande possibilidade dos fogos de artifício fazerem referência ao aniversário de 450 anos da cidade.

“Teremos três grandes artistas em Icaraí: Paralamas do Sucesso, como atração principal. Teremos também Barão Vermelho e Baby do Brasil. Serão quatro balsas e teremos cerca de 400 mil pessoas na areia. Em Itaipu, será a segunda edição e terá palco no asfalto, balsa com fogos no mar, três telões e atrações musicais daqui de Niterói mesmo, recebendo cerca de 40 mil pessoas. Ainda terá estrutura também na Praia de Piratininga”, conta o presidente da Neltur.

Segundo o presidente da Neltur, a cidade está pronta e organizada para receber o Réveillon porque se planejou em parceria com os órgãos importantes como o Corpo de Bombeiros, Polícia MIlitar, Ministério Público e Guarda Municipal. Serão mais de duas mil pessoas na organização dos eventos, sendo mais da metade apenas na Praia de Icaraí.

“O Natal do Amanhã, com o encantamento da árvore de 50 metros, em São Francisco, a transformação do Campo de São Bento em um cenário de luzes e objetos interativos, a Casa de Papai Noel, a decoração nos principais corredores viários, as atrações com o Papai Noel em vários bairros, com destaque hoje para o Fonseca e o que foi feito no aqui no Horto, enfim, todos esses são eventos de apelo turístico que atraem visitantes de outros municípios”, argumentou Novaes.



REDE HOTELEIRA



A cidade já está ocupada no final do ano. Poucas vagas sobrando e com as redes hoteleira e de locação informal lotadas. Novaes ressalta que o número se dá pelas iniciativas da Prefeitura e que tende a aumentar com o passar dos anos.

” A gente entende que a lotação na cidade se dá pela quantidade de eventos que estamos promovendo e ano que vem tende a melhorar mais, nossa cidade tem um potencial turístico que vai continuar crescendo. Temos nesse momento 80% de ocupação total em toda a cidade, uma média de hotéis entre 70 e 80%, especialmente na região oceânica. A cidade pulsa, tudo fica lotado, ainda mais com as atrações que nós temos aqui”

A ideia da Neltur é manter a cidade com um planejamento para receber turistas o ano todo virando um polo para o Estado. Se comparando ao Rio, Novaes brinca:

“Apesar de o Rio ser uma das maiores cidades do mundo, não temos os problemas que eles têm, especialmente na segurança pública. Niterói tem todas as benesses do Rio no mar de tranquilidade de uma cidade interiorana. É a sexta cidade em IDH, todas as marcas estão aqui, dá pra fazer negócio aqui, nosso turismo só tende a crescer e estamos investindo nisso. Nosso Réveillon será o maior da história da cidade”, concluiu.