Niterói pretende regularizar salários de funcionários da Saúde até sexta-feira

Situação dos trabalhadores foi debatida ontem na Câmara Municipal

Saulo Andrade

Alguns funcionários da Saúde de Niterói, que recebem em RPA (Recibo de Pagamento a Autônomo), vêm alertando, novamente, casos de atrasos nos salários. Uma técnica em enfermagem, que preferiu não se identificar, disse que alguns pagamentos “estão entrando, mas outros não”. Ela ressalta a necessidade deles serem feitos de maneira uniforme, a todos os trabalhadores.

“Eu mesma sou uma que não recebi. Estou tentando falar com a minha chefe, para ver o que está acontecendo, mas ela também não me atende. A Espaço (uma das empresas terceirizadas), que deveria pagar até o quinto dia útil, também está com o pagamento do pessoal atrasado. Alguns estão fazendo até rodízio: uns vêm, outros não. No mês passado, recebemos no dia 23. Estão começando a fazer alguns pagamentos neste.”, disse.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o salário dos profissionais contratados por RPA foi efetuado nesta terça-feira (13), mas “por questões administrativas, uma parcela dos trabalhadores receberá até a próxima sexta-feira (16)”.

O presidente da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento, o vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania), reiterou, em sessão plenária realizada ontem (13), o que disse a Secretaria:

“Com relação à empresa Espaço, o secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, passou-me alguns processos que estavam à espera de aprovação orçamentária, que foi feito hoje (ontem, dia 13). Algumas notas serão pagas e esse processo se conclui amanhã (hoje, dia 14). Acredito que, até quinta (15) ou sexta-feira (16), os funcionários terceirizados estarão com seus salários e décimo terceiro em dia. Rodrigo nos passou que, hoje (ontem, dia 13) uma parte estaria sendo paga. Na próxima sexta-feira, outros trabalhadores, da Vipacaf (um departamento da Secretaria de Saúde), também receberão”.