Niterói Presente prende mais um foragido em Niterói

Às vesperas da inauguração da cabine da PM no barreto, Zona Norte de Niterói, policiais militares do Niterói Presente prenderam nesta sexta-feira (20), por volta de 8h50, no bairro, um adolescente que se encontrava foragido do sistema prisional.

Segundo boletim de ocorrência da polícia militar, os agentes do Niterói Presente realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Monsenhor Raeder, quando pararam o jovem, que só pôde ser identificado como L.M.S, em fato dele ser menor de idade infrator e, em atitude suspeita, após ser abordado, nada de ilícito foi encontrado em posse, porém quando feita consulta no CISP/NUINT, constava como evadido do sistema prisional por crime de roubo. Então, o menor foi conduzido à Delegacia De Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde estão sendo tomadas as medidas cabíveis pela autoridade competente.