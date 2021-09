Niterói Presente: Prefeitura não foi comunicada sobre ‘anúncio’ do Estado

Continua o impasse em relação ao fim do contrato dos agentes fixos do programa Niterói Presente, que venceu na última terça-feira (31) e não foi renovado. A Prefeitura de Niterói afirma ter feito todo o trabalho necessário para que o vínculo fosse prorrogado, mas diz não ter recebido a redação final do documento; ao passo que o Estado apenas afirma que “fará um anúncio”.

De acordo com a Secretaria de Estado de Governo (Segov), “nos próximos dias faremos um anúncio que irá resolver esta questão da Operação Niterói Presente”. Contudo, o secretário Municipal de Ordem Pública, coronel Paulo Henrique, afirma que o Município ainda não foi comunicado sobre o teor desse anúncio. É importante ressaltar que o Niterói Presente é um programa da Segov, mas financiado pela Prefeitura.

“O nosso planejamento, até o dia 31 de agosto, era renovar o Segurança Presente. A Prefeitura de Niterói fez tudo o que tinha que fazer para a renovação. Se o Estado decidir não renovar, o que oficialmente não tenho a informação, a gente vai fazer nossas novas estratégias e vamos repactuar. Até anteontem eu estava trabalhando muito para renovar. Se o Estado me chamar hoje para renovar, eu renovo, porque quero trabalhar para o cidadão niteroiense”, explicou o coronel.

Paulo Henrique frisa que, independente da renovação ou não do Niterói Presente, por parte do Estado, a Prefeitura irá continuar investindo em segurança pública, ainda que, constitucionalmente, esta seja uma atribuição estadual. Conforme dito pelo coronel, não estão descartadas novas estratégias. As medidas tomadas pelo Município, no que diz respeito ao patrulhamento, seguirão indicadores criminais apresentados pela cidade.

“O que tem, oficialmente, da Prefeitura de Niterói, é a decisão de continuar investindo em segurança. Se o Estado vai fazer qualquer tipo de ação, a gente vai fazer a avaliação de onde estão as necessidades e continuar trabalhando pela população. Até o momento não há nada oficial. Oficialmente nada, continua do mesmo jeito. Eu, como cidadão niteroiense, gosto de ver qualquer tipo de investimento na segurança. Continuaremos fazendo investimentos. A Prefeitura vem fazendo isso há muito tempo e continuará fazendo, baseado nos indicadores que a gente tem”, completou.