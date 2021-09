Niterói Presente: Governo do RJ rompe parceria com a Prefeitura

Alvo de polêmicas desde que o contrato entre a Prefeitura de Niterói e o Governo do Estado do Rio de Janeiro se encerrou na última terça-feira (31), o programa Niterói Presente está oficialmente encerrado. Isso porque a iniciativa passará a ser de responsabilidade do governo estadual, que vai lançar nesta sexta-feira (3) o Segurança Presente Niterói. O patrulhamento, de acordo com o Executivo Fluminense, vai continuar com o mesmo número de agentes e será expandido para Pendotiba.

Em nota, a Prefeitura de Niterói atribuiu a decisão ao estado e afirma que vai direcionar os recursos que investia no Niterói Presente em outros programas, como o “Pacto Niterói contra a violência”. Leia o comunicado da prefeitura abaixo na íntegra:

“A Prefeitura de Niterói informa que, por decisão do governo do Estado, não poderá mais atuar na gestão do Programa Niterói Presente. Desde 2013, a Prefeitura de Niterói decidiu investir na proteção da população com a instalação do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), com o uso de câmeras inteligentes no monitoramento das ruas, além do reforço substancial no policiamento por meio do Niterói Presente e Proeis.

Há quatro anos, a cidade foi pioneira na criação do Programa Niterói Presente, com recursos integralmente municipais. Até hoje, 60% dos policiais que patrulham as ruas de Niterói estavam bancados pela Prefeitura por meio de parcerias como o Proeis.

O modelo de policiamento desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Niterói, inédito no País, fez com que Niterói alcançasse os menores índices de criminalidade dos últimos 20 anos em toda a Região Metropolitana.

Ao não assinar a continuidade da parceria com a Prefeitura de Niterói, o governo reconhece que é responsabilidade constitucional do Estado a segurança pública.

A Prefeitura de Niterói entende, entretanto, que a proteção da população é uma prioridade e, portanto, direcionará os recursos antes aplicados no Niterói Presente em outras ações do Pacto Niterói contra a Violência, um conjunto de iniciativas que envolve não apenas o policiamento, mas também a prevenção à criminalidade.“

Axel se pronuncia sobre o assunto, mas evita críticas a Cláudio Castro

Em publicação feita no Twitter no início da noite desta quinta-feira (3), o prefeito Axel Grael confirmou que foi informado diretamente pelo prefeito Cláudio Castro sobre a mudança de responsabilidade do programa. Evitando fazer críticas ao governador, Axel disse que continuará investindo em segurança, mesmo sabendo que a responsabilidade disso é do governo estadual, por entender que essa é uma prioridade da atual gestão.

“Apesar de ser uma obrigação do Governo do Estado, a Segurança Pública é uma prioridade para os niteroienses e por isso se manterá como prioridade para a Prefeitura de Niterói. Os recursos investidos no Niterói Presente passarão a ser destinados a outras ações do Pacto Niterói contra a Violência. Também serão mantidas todas as demais iniciativas de apoio ao trabalho policial, como as de inteligência, câmeras de segurança e o cercamento eletrônico, além do trabalho de integração da administração municipal com todas as autoridades policiais que atuam na cidade”, informou Axel.

Fui informado agora há pouco pelo governador Cláudio Castro de que o Estado não renovará o convênio com a @NiteroiPref que mantém o programa Niterói Presente há quatro anos. Já a partir de amanhã, o programa de policiamento não estará mais sob a gestão municipal. — Axel Grael (@axelgrael) September 2, 2021

Iniciativa reduziu roubos de rua e de veículos em Niterói. Moradores temem pelo futuro

Criado em 2017, o programa se tornou conhecido pela redução considerável nos índices de roubos de rua e de veículos. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, ambos os crimes vinham caindo desde o início de 2018, sendo que o roubo de veículo em agosto deste ano foi o menor desde o surgimento do Niterói presente, ficando em 28 veículos roubados. Já os roubos de rua registraram a menor taxa desde março do ano passado, que teve 84 pessoas roubadas. Em agosto deste ano, o índice ficou em 102.

Pelo bons números apresentados, os moradores de Niterói temem que o programa substituto não consiga ser tão efetivo quanto o Niterói Presente. Em diversos grupos de WhatsApp destinado a moradores de bairros como São Francisco e Icaraí, pessoas explicam que o diferencial do antigo programa era a proximidade que os policiais tinham com os moradores, principalmente os mais idosos.

Há até a dúvida em saber como vai ficar esses mesmos grupos de WhatsApp com o fim do programa, pois muitos deles eram formados com o propósito de divulgar as ocorrências e fazer a aproximação do comando da equipe local com a população.