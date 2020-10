Niterói Presente apresenta seu primeiro resultado na Região Oceânica

O projeto de polícia comunitária Segurança Presente, uma parceria entre governo do estado e prefeituras de cidades do Rio, já começa a dar resultado na Região Oceânica de Niterói. Na região, o projeto teve início ontem (23) e é denominado de Niterói Presente. Alertados sobre a ocorrência de venda de material entorpecente feito por uma pessoa armada na Praça do Engenho do Mato, os agentes foram até o endereço e afugentaram o suspeito que correu ao perceber a presença da equipe na direção da comunidade Vai e Vem.

No local foram abandonados uma réplica de pistola, 18 papelotes de crack, 10 pinos de cocaína, cinco papelotes de maconha, um radio transmissor e um objeto usado para esfarelar a droga. A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu).