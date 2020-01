Niterói Presente a caminho da Região Oceânica

Depois de chegar ao Barreto, Zona Norte de Niterói, o Programa Niterói Presente pode alcançar em 2020 os bairros da Região Oceânica. O prefeito Rodrigo Neves disse que levará a proposta ainda neste mês de janeiro ao Governo do Estado. Atualmente, mais de 300 agentes do programa atuam também em Icaraí, Centro, Santa Rosa, Fonseca, São Francisco, Charitas e Jurujuba.

Focado inicialmente em regiões comerciais nos últimos dois anos, o programa vem sendo expandido para outras regiões de Niterói. Moradores de bairros da Região Oceânica sempre pediram para que os agentes chegassem a região, porém em uma primeira análise o poder público dizia que – por conta grande extensão – seria inviável a implementação no local. Apesar disso, depois de dois anos, o governo municipal confirmou que houve uma remodelagem e sim, os agentes podem chegar em áreas limítrofes do município, como o bairro do Engenho do Mato e a Avenida Central, em Itaipu.

Implementado em dezembro de 2017, o Niterói Presente completou dois anos e neste período 428 foragidos da justiça foram presos, foram encaminhados às delegacias 75 pessoas por roubo, 108 por furto, 11 por tentativa de furto, 6 por tentativa de roubo, 37 por porte ilegal de arma de fogo, 28 por tráfico de drogas, 40 por receptação e oito por tentativa de homicídio. Foram recuperados ainda 93 veículos e 40 armas de fogo foram apreendidas, entre outras ocorrências.

O prefeito já havia anunciado que até o final do ano serão investidos mais de R$ 300 milhões em segurança pública em Niterói. O programa permite que policiais lotados em batalhões de outras regiões do estado trabalhem em Niterói nos dias de folga em troca de remuneração paga pela prefeitura. A estratégia de policiamento segue o Plano de Policiamento Integrado (PPI) que envolve as polícias Militar e Civil, Guarda Municipal e Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM). Divididos em duplas ou trios, os agentes percorrem as ruas dos bairros a pé, de carro ou de moto, sempre buscando atuar de forma preventiva.

Prisão no mar

Na tarde de domingo (05) agentes do Niterói Presente atuantes no bairro de São Francisco, prenderam em flagrante um homem que tinha acabado de furtar a carteira de uma mulher, dentro de uma agência bancária do bairro. O acusado foi detido enquanto tentava fugir nadando pela Praia de São Francisco. De acordo com informações, os policiais faziam ronda pelo local quando foram acionados pela vítima. Para prender o ‘nadador fugitivo’ os agentes tiveram ajuda de pescadores da região que ofereceram os barcos para que o criminoso pudesse ser preso em alto-mar.