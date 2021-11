Niterói: polícia faz flanelinhas manobrarem para DP e conhecerem vaga na cadeia

Dois “flanelinhas” foram detidos por policiais militares, nessa quinta-feira (11), na Avenida Ruy Barbosa, em São Francisco, Região Sul de Niterói. A dupla foi autuada e irá responder por exercício legal da profissão.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe reservada foi ao local para averiguar denúncia. A equipe ficou no local por cerca de 20 minutos observando e constatou que os dois homens estavam coordenando o estacionamento na rua.

Para exercer a função, os “flanelinhas” precisam possuir o credenciamento da Prefeitura de Niterói. Eles foram abordados pelos policiais militares que confirmaram que nenhum dos dois possuía autorização para trabalhar na função.

Eles foram detidos e conduzidos á delegacia, onde foram ouvidos e autuados por exercício ilegal da profissão. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.

Em levantamento da ficha criminal, um deles, que tem 30 anos, já tinha passagem pela polícia por crimes de roubo majorado e corrupção de menores. O outro detido, que tem 26 anos, não tinha anotações criminais anteriores.