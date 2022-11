Niterói pode ter novo polo gastronômico

Empreendimento seria construído no Trevo de Piratininga

Em sessão plenária desta quinta-feira (17), da Câmara Municipal de Niterói (CMN), foi aprovado o Projeto de Lei 155/2022, que dispõe sobre a criação de um polo gastronômico, no Trevo de Piratininga. De autoria do vereador Binho Guimarães (PDT) – em coautoria com Atratino (PL) -, a matéria entrou em segunda discussão na Casa. O presidente da CMN, Milton Carlos Lopes, o CAL (PP), destacou que os pareceres das Comissões do parlamento são favoráveis ao tema.

Para Binho, o objetivo do projeto é “melhorar o ambiente naquele local”, favorecendo o empreendedor e o comerciante, no sentido de gerar “mais empregos e tributos para o município”. Ele avalia que a ideia é “desburocratizar” e “facilitar”, por exemplo, a ocupação das cadeiras e das mesas; além do incentivo a apresentações culturais. “É importante a gente pensar, além da retomada econômica, a cultural”, frisou o parlamentar, pedindo apoio aos demais colegas, no sentido de que se crie o polo gastronômico, para “favorecer a gastronomia e o lazer, na nossa cidade”.