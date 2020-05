Niterói pode ter mais 160 casos de internados com COVID

A prefeitura de Niterói, apresentou os dados de hoje ( 06/05) do número de pessoas infectadas pelo coronavírus na cidade. São 527 casos confirmados, com 69 hospitalizados, 245 pessoas em isolamento domiciliar, 180 recuperadas e 33 óbitos. O prefeito Rodrigo Neves informou, que há na cidade 160 pessoas internadas com síndrome respiratória aguda que não tiveram ainda a confirmação de contaminação pelo coronavírus.

Veja abaixo os bairros com maior número de mortos pela covid-19 :

Icaraí: 10

Santa Rosa: 5

Fonseca: 5

São Francisco: 2

Ingá: 2

Centro: 2

AJUDA AS EMPRESAS – A secretária de fazenda Giovanna Victer, informou que o programa SUPERA NITERÓI, que concede empréstimos a juros zero às empresas, já tem cadastradas 5000 empresas. Deste total, o Banco do Brasil, que é o agente financeiro responsável a conceder os empréstimos, já contactou 300 empresas e já forma concedidos R$ 600.000,00 em empréstimos. Já o programa EMPRESA CIDADÃ que paga 1 salário mínimo a até 9 funcionários de micro e pequenas empresas, teve a inscrição de 8200 empregados das 10 mil vagas disponíveis. Como há vagas ociosas, a secretária de fazenda informou que a partir da próxima segunda-feira serão reabertas as inscrições para empresas interessadas em aderir ao programa. O site da secretaria de fazenda estará com link aberto para as inscrições do dia 11 de maio a 15 de maio.

PROBLEMAS COM O EMPRESA CIDADÖ A prefeitura ainda não informou às empresas que foram consideradas aptas e que não receberam o benefício, o motivo do crédito não ter sido depositado no dia de ontem. Empresários estão preocupados pois não tomaram atitudes para reduzir a folha de pagamentos no mês passado e agora não sabem como pagar seus funcionários.