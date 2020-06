Niterói passa de 3000 casos de Covid-19

O município de Niterói atingiu no boletim atualizado nesta terça-feira (02), 3.117 casos de Covid-19 confirmados em moradores da cidade. São 123 casos a mais em relação a segunda-feira (1), quando a cidade registrou 2.992 casos. Há ainda 1.205 pessoas em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Fundação Municipal de Saúde, 114 hospitalizados e 1.675 recuperados e 123 óbitos.

O prefeito informou que tudo indica que no mês de junho a cidade deve evoluir para o sinal amarelo. “Quero lembrar que não vamos ter o sinal verde enquanto não tiver vacina”, realçou.

Amanhã, será iniciado o sistema drive-thru de testagem na cidade, inclusive em pessoas com sintomas leves de uma gripe. Será necessário baixar o aplicativo “DADOS DO BEM”, preencher o cadastro e informar sua condição de saúde. O sistema irá atender as pessoas que agendaram dia e hora para o comparecimento a um dois dois postos de testagem, na saída do túnel Charitas- Cafubá ou na praia de São Francisco.