Niterói passa de 2 mil casos de Covid, mas número de recuperados impressiona

A prefeitura de Niterói informou no boletim atualizado desta sexta-feira (15), que a cidade atingiu 2254 casos de Covid-19 com 98 hospitalizados, 723 pessoas em isolamento domiciliar, 1326 recuperadas e 103 óbitos. Há

O número de casos aumentou 38% em uma semana, praticamente o mesmo percentual no comparativo da semana passada com a anterior. Os hospitalizados confirmados, aumentaram 30%, já os em isolamento domiciliar tiveram uma alta de apenas 2,6% ( no comparativo da semana passada com a anterior o aumento tinha sido 17%), os recuperados tiveram alta de 74% e número de óbitos, aumentou 22% em uma semana.

É a primeira vez que no levantamento semanal, feito por A TRIBUNA, o número de recuperados ultrapassa a marca de 50%. Hoje Niterói tem o índice de quase 67% de pessoas já recuperadas. A cidade se destaca também pelo baixo índice de letalidade com 4,75%