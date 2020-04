NITERÓI PASSA DE 100 CASOS DE COVID-19

A prefeitura de Niterói, acaba de atualizar os números de casos de coronavírus na cidade até esta terça- feira ( 07).

São 106 casos confirmados de pessoas que contraíram a doença sendo que 25 hospitalizados, com 15 em Unidades de Terapia Intensiva, 36 em isolamento domiciliar sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do Município, dois óbitos e 45 curados.

Chama a atenção os números de casos ativos da doença,que são apenas 49 e o aumento de casos de pessoas internadas em relação a ontem, quando haviam 17 e agora são 25 pessoas merecendo cuidados hospitalares.

Na live diária, o prefeito informou que estamos entrando na fase de propagação rápida da doença, que as pessoas tem que continuar evitando ao máximo sair de casa e quando o fizer, sair de máscaras.

Rodrigo disse ainda que Niterói tem seis bairros com a maior quantidade de casos registrados e confirmados são eles: Icaraí, com 48 casos confirmados; em segundo lugar, o bairro do Fonseca, com oito casos confirmados; em terceiro lugar, o Barreto com sete casos confirmados; Santa Rosa com seis casos confirmados; Engenhoca com cinco casos confirmados e Camboinhas com quatro casos confirmados.