Niterói passa a marca de 1 mil curados da COVID-19

O boletim de hoje (27), da Prefeitura de Niterói, informa que a cidade tem 1.798 casos de Covid-19 confirmados, dos quais: 552 isolamento domiciliar e sendo acompanhados pela Fundação Municipal de Saúde, 1.055 pacientes recuperados, 99 óbitos e 92 hospitalizados. Quase 60% das pessoas que contrairam a doença estão curadas.

O prefeito Rodrigo Neves, a partir de hoje, as lives serão às segundas, quartas e sextas, às 19h. “Agora não é mais necessário todos os dias estar falando na live. Estamos estamos na cor laranja, que exige atenção máxima e todos já sabem o que fazer e como devem agir. No entanto, na página oficial da Prefeitura no Facebook vamos informar sobre as ações, os casos confirmados, os óbitos. Não vamos ficar repetitivo porque todo mundo já sabe que a orientação é de ficar em casa, usar máscaras e seguir protocolos sanitários. A gente aqui tem outras missões para cumprir na administração da cidade e evidentemente precisamos desse tempo que é precioso e que nós utilizamos ao longo desses 65 dias diariamente para prestar conta e informar a vocês para fazer cumprir as determinações que são importantes para nossa cidade”, realçou o chefe do Executivo.