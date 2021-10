Niterói participa de pesquisa de preço de arroz e feijão realizada pelo Procon-RJ

Um levantamento de preço de produtos básicos da alimentação dos consumidores fluminenses está sendo realizada pelo Procon Estadual do Rio de Janeiro. A pesquisa, com o objetivo de apurar se a isenção de ICMS concedida pelo estado sobre a circulação de arroz e feijão está trazendo redução de valor ao consumidor foi solicitada pelo secretário estadual de defesa do consumidor, Leonardo Vieira. Niterói está entre os municípios escolhidos para participar junto com Rio de Janeiro, Macaé, Campos dos Goytacazes, Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis e Nova Friburgo.



“Uma vez que a lei foi aprovada, é importante saber se a redução do ICMS está chegando até o consumidor final e ajudando principalmente os que mais necessitam”, declara Leonardo Vieira, secretário estadual de defesa do consumidor.



Além do arroz e feijão, os agentes estão fazendo o levantamento de preços do óleo de soja, leite, ovos, açúcar, sal, fubá, macarrão, farinha de trigo e farinha de mandioca. A lei estadual 9391/21 entrou em vigor no dia 02/09 e concedeu a isenção do imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações internas com arroz e feijão.



“A alta no preço dos alimentos está afetando diretamente as famílias fluminenses. Com a pesquisa, queremos saber se houve redução ou estabilidade no preço do arroz e feijão. Ela também vai servir de base para os consumidores identificarem onde comprar mais barato e ainda estimular a concorrência”, afirmou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.



A pesquisa completa será divulgada no site e nas redes sociais do Procon-RJ no dia 29 de outubro.