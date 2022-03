Niterói participa de congresso nacional sobre gestão pública em Brasília

A Prefeitura de Niterói participou do XI Congresso de Gestão Pública do Consad (Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração), em Brasília. O evento reuniu, em três dias, gestores de todo o país para discussões e debates sobre temas ligados à administração pública.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão de Niterói, Ellen Benedetti, apresentou o painel “Gestão de dados para uma política orientada a resultados: a estratégia de Niterói”. Já a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, fez uma exposição no painel “Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros: Arena de Fortalecimento de Governança e Difusão de Boas Práticas”.

Profissionais da Secretaria de Planejamento de Niterói apresentaram mais três painéis no congresso do Consad: “A experiência de Governo Digital em Niterói”, por Enzo Tessarolo, subsecretário de Modernização da Gestão; “Interação com o usuário e o direito ao acesso às informações públicas: o caso do Portal da Transparência de Niterói”, por Nicole Figlioli, coordenadora de Transparência; e “Competências e gestão na Administração Pública Municipal – Formação para o futuro de Niterói”, por Isabela de Jesus, diretora da Escola de Governo e Gestão de Niterói (EGG).