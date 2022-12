Niterói não suporta mais espigões

Por Luiz Antonio Mello –

A expressão espigão para definir grandes edifícios foi uma sacada do genial dramaturgo Dias Gomes (1922-1999).

No ar pela Rede Globo em 1974, sua novela “O Espigão” mostrou toda a perversidade e absoluta falta de escrúpulos da especulação imobiliária.

Dias Gomes se baseou na batalha dos ambientalistas contra a máquina poderosa e corrupta que queria permitir que Ipanema e Leblon repetissem o desastre de Copacabana e seus corredores de espigões gigantescos. Com apoio da população os ambientalistas venceram na justiça e Ipanema e Leblon tiveram uma ocupação menos danosa.

A novela girou em torno da desumanização da cidade, de como o progresso descontrolado que esmaga o ser humano.

Contou a história de Lauro Fontana, um empresário megalomaníaco que usava todo o seu gangsterismo para demolir, matar, arruinar e cimentar vidas com seus grandes edifícios, os espigões, em conluio com agentes corruptos do estado.

Ficção?

Dias Gomes foi perseguido pela censura, acionada pelos tubarões do cimento temendo sofrer prejuízos, aliás, menos lucros. Dias Gomes e Rede Globo resistiram.

Desde que a palavra ecologia começou a frequentar o cotidiano brasileiro, está comprovado pela ciência que os espigões são uma tragédia para o clima, para a saúde do planeta, sobretudo das pessoas.

A emissão de carbono dispara, o solo ocupado eleva a temperatura e não drena a água da chuva causando inundações; desabamentos. Aumenta a poluição do ar, do som.

Os espigões atraem milhares de pessoas, o que significa milhares de carros a mais nas ruas, congestionamentos, sobrecarga na rede de saúde, educação, aumento na demanda de energia elétrica, água esgoto, poluição sonora, atmosférica, enfim, um tombo brutal na qualidade de vida.

O marco zero do ambientalismo em Niterói se deu logo após a fusão do antigo estado do Rio com a Guanabara (1975) quando, não saciada pela destruição de Icaraí, a especulação imobiliária quis impor o projeto “Cidade de Itaipu” em Camboinhas.

Um amontoado de espigões com pinta de elegantes espetados no que o projeto chamava de “primeiro bairro cidade de Niterói”.

Graças a diversas manifestações e ações populares na justiça, o tal projeto não vingou, mas nascia ali, com força, a luta ambiental na cidade.

Grandes nomes do ambientalismo naquela época participaram diretamente das ações, entre eles o cientista Augusto Ruschi e o ambientalista e escritor Marcello Ipanema e muitos outros.

Uma luta que coincidiu com o surgimento das associações de moradores que deram voz a sociedade civil e começaram a impor limites aos desmandos dos poderes públicos.

Em paralelo surgiam outras iniciativas independentes como o aguerrido More, Movimento de Resistência Ecológica.

Uma união que reduziu a ganância crônica dos fazedores de espigões que não sossegam enquanto não “enquadrarem” São Francisco e engolirem a Região Oceânica.

A união e mobilização dos moradores de São Francisco liderados pelo heroico e saudoso (como faz falta!) Cláudio Tarquínio, o eterno “Seu” Tarquínio, conseguiram parar as máquinas.

Ele foi presidente do temido (na época) Centro Comunitário de São Francisco e se o bairro não foi arrasado e concretado, transformado numa nova Icaraí, foi graças a essa luta incansável e implacável que “contaminou” o bairro todo. Hoje, o C.C.S.F. está muito mais complacente.

Quarta-feira, aqui em A TRIBUNA, Jourdan Amora escreveu na coluna Painel a lúcida matéria “Fobia imobiliária ameaça Niterói”. Alguns trechos:

“Mesmo carente de dados sobre o conteúdo da proposta de nova Lei Urbanística, a população de Niterói está sendo chamada pelo Ministério Público a cobrar informações sobre as suas consequências em relação à deterioração da qualidade de vida, caso seja implantada como deseja o mercado imobiliário.

Basicamente o texto é condenado porque visa um maior adensamento populacional sem considerar o bem-estar da população em termos de mobilidade urbana.

Não são conhecidos dados sobre a nova ocupação habitacional com a verticalização da cidade; quantos edifícios ou unidades residenciais surgiram com o estímulo imobiliário pretendido; qual o acréscimo populacional a ser registrado, nem quantos veículos serão acrescidos para circulação na cidade, que, por falta de mobilidade, passou a recorrer a transportes dinâmicos como motocicletas e bicicletas que oferecem menos problemas para se enfrentar os dolorosos e antieconômicos congestionamentos diários.

Não há indicativos de proteção ambiental ou sobre o impacto nas vias urbanas, nem quanto a oferta de edificios-garagem. Não são conhecidos indicativos sobre os serviços públicos de águas, esgotamento, iluminação, áreas de lazer, expansão das redes de ensino e dos serviços de saúde, nem com relação às necessidades dos idosos ou da expansiva população dos “sem teto”.

Lei dos imigrantes

Como está anunciado, o projeto visa atrair para Niterói possuidores de bom nível de renda que buscam fugir dos problemas de cidades como o Rio de Janeiro. Contribuirá para ampliar a fuga dos afortunados de São Gonçalo que não dispõe de estrutura para as faixas de melhor dotadas que atuam na antiga cidade industrial, mas adotam Niterói como cidade-dormitório, pelo seu melhor padrão de serviços públicos e estrutura urbano-residencial.

Mas Niterói tende a ter uma qualidade de vida piorada.”

Sexta-feira (16) a Justiça interditou a audiência pública sobre a nova lei urbanística que começara há poucos minutos na Câmara dos Vereadores.

A decisão da juíza Cristiane da Silva Brandão Lima, da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói, foi levada pessoalmente por dois promotores de Justiça: Renata Scarpa (Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania do Núcleo Niterói do MPRJ) e Leonardo Cuña de Souza (Tutela Coletiva do Meio Ambiente de Niterói do MPRJ).

No plenário, o promotor afirmou ter “perdido a madrugada para judicializar a audiência pública” por entender que o evento estava envolto em “ilegitimidade e ilegalidade”.

O promotor afirmou ter sido informado da audiência pública por e-mail, na própria sexta-feira, às 13 horas.

Observou que não foi feita publicidade em relação à realização do evento, segundo ele, divulgado no… Instagram. Pareceu deboche.

Se a leitora e o leitor não sabem o que está acontecendo em relação a nova lei urbanística (fato gravíssimo) que vai definir o destino de Niterói é porque a Câmara dos Vereadores não divulgou. Por que? Ora, postar em Instagram, Facebook é fazer sopa de letrinhas. O promotor Cuña de Souza está coberto de razão por sua indignação.

Niterói é pequena. Ocupa 129,3 mil km 2. 503 mil habitantes; Maricá tem 362 mil km2, 161 mil habitantes; Friburgo 935 mil km2, 191 mil habitantes.

É a cidade do estado do Rio que possui o maior número de carros por habitante. A taxa é de 59,16%, contra 47,26% da capital e apenas 31,96% de São Gonçalo. Ou seja, para cada 10 moradores de Niterói há seis carros, maioria transportando apenas o motorista. Fora ônibus, caminhões, vans, motos.

Dá para imaginar o impacto dessa frota no clima, no ambiente, na saúde?

A cidade tem quase 306 mil veículos emplacados. É o quinto município do estado com a maior frota, atrás da capital (3,2 milhões de veículos) e de municípios populosos como Duque de Caxias, São Gonçalo (351 mil) e Nova Iguaçu (317 mil veículos).

Niterói está com a lotação esgotada.

Os números e o bom senso mostram isso. Pensar em aumentar andares de prédios, criar mais “adensamentos” numa cidade cada vez mais quente, cheia, inchada, com filas em policlínicas, hospitais, escolas públicas, parece insanidade.

É hora do poder público, Executivo, Legislativo e Judiciário pensar em soluções para melhorar a vida de todos hoje, ou pelo menos deixar como está e não inventar mais problemas insolúveis para amanhã.

Os espigões podem significar o fim de Niterói como cidade dignamente habitável.