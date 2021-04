Niterói não edita novo decreto e seguirá na fase laranja

O município de Niterói não realizou alterações nas medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 na sexta-feira (23), como vem sendo de costume nas últimas semanas. Desta forma, a otimista expectativa de que, o prefeito de Niterói, Axel Grael, flexibilizasse ainda mais as restrições na cidade, reduzindo a atual bandeira laranja para amarelo nível II não se concretizou.

Tal expectativa foi criada em razão das medidas anunciadas pelo município do Rio de Janeiro, principalmente relacionada à liberação de praias e quiosques, de segunda a sexta-feira.

As medidas restritivas adotadas em Niterói deram resultado no enfrentamento à pandemia. Esta afirmação tem como base os dados disponíveis no Painel de Análise Evolução Covid-19, que aponta tendência de queda queda registrada nas últimas semana. A média de ocupação de leitos públicos e privados também vem caindo, encontrando-se no percentual de 68,4%. Individualmente, os leitos clínicos respondem por 59,9% das internações, e as UTI por 77,3%. O município está retomando gradualmente as atividades econômicas.

Permanecendo vigente o decreto publicado na sexta-feira (16), as escolas particulares de Niterói ficam autorizadas a retomar as aulas presenciais com estudantes do ensino fundamental I do 4º e do 5º ano. Desde a semana passada, já havia sido permitido o retorno das aulas para estudantes 1º ao 3º ano do ensino fundamental. O ensino fundamental II retorna no dia 03 de maio.

SEGUEM PERMITIDOS

Todos os estabelecimentos reabertos a partir da segunda-feira (19) seguirão em funcionamento, obervados os protocolos sanitários. Assim sendo, comércios de rua, shopping centers, cafeterias, centros comerciais, atividades individuais e coletivas ao ar livre, academias, serviços do setor de beleza, bancas de jornais, clubes esportivos, teatros, cinemas e museus. Cada estabelecimento deverá observar os limites de horário de cada setor previsto no decreto.

Também seguem permitidas as atividades de esportes coletivos nas praias, tais como escolinhas de vôlei, futebol, futevôlei, beach tennis, canoa havaiana, treinamento funcional e similares, entre 6h e 10h e entre 18h e 22h. Atividades de esportes coletivos em locais públicos e privados, tais como escolinhas de esportes e de lutas, estúdios de dança, treinamento funcional e similares, das 6h às 23h de segunda a sexta-feira, e das 6h às 13h aos sábados, domingos e feriados.

PROIBIDOS

Alguns estabelecimentos seguem fechados. Este é o caso de bares, quiosques, praias, restaurantes com serviço de buffet e casas de festas, que só poderão reabrir quando a cidade retornar ao estágio Amarelo Nível 2 do Plano de Transição Gradual para o Novo Normal. O mesmo regramento vale para estabelecimentos de ensino de esportes, música, arte e cultura, cursos de idiomas, cursos livres, preparatórios e profissionalizantes e centro de treinamento e de formação de condutores, bem como para a permanência de pessoas na areia das praias.

Casas noturnas só terão autorização para reabertura quando Niterói atingir o estágio Amarelo Nível 1, abaixo dos 5 pontos de acordo com o monitoramento da Covid-19 feito diariamente.