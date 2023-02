Niterói: moradores do Barreto protestam contra falta de luz

Enel emite resposta padrão, afirmando que já restabeleceu o serviço “para 90% dos clientes”

Por Saulo Andrade

Na tarde desta segunda-feira (6), moradores do Morro dos Marítimos, no Barreto, Zona Norte de Niterói, protestaram contra uma falta de luz que, até as 15h50, já durava 24 horas. A rua chegou a ser fechada com barricadas, gerando uma retenção no trânsito, que teve de ser redirecionado por uma equipe da Polícia Militar.

Diretor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza Urbana, Nézio Francisco era um dos líderes do protesto. Ele relatou os prejuízos da falta de energia elétrica:

“O Médico de Família também está fechado. Segundo informações, já se estragou medicamentos e vacinas. A Enel não dá previsão de retorno. Nossos direitos estão sendo violados, ao longo dos anos. Tem postes podres, caindo na comunidade há muitos anos”.

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói informa que as vacinas do Módulo do Médico de Família do Marítimos foram transferidas para outra unidade e “serão avaliadas pelas equipes técnicas antes da utilização”.

Relatos também davam conta de que o Hospital Orêncio de Freitas estaria funcionando à base de geradores. A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Niterói informa que a unidade “está com energia elétrica e funciona normalmente”:

“Houve alguns episódios de queda de energia ontem, que já foram normalizados”.

Uma dos cerca de 15 mil moradores da comunidade, a dona de casa Rosilane Viana também se queixa dos transtornos:

“Estou com criança pequena em casa. A comida da geladeira está estragando. Medicamento foi tudo para o lixo, infelizmente. Não temos mais nada”.

Numa resposta padrão, em nota, a Enel informa que uma equipe técnica estava a caminho do local para avaliar a ocorrência. A concessionária disse ainda que “já restabeleceu o serviço para mais de 90% dos clientes que foram impactados pelo temporal que atingiu a área de concessão no fim da tarde de domingo (5), afetando o fornecimento de energia, principalmente, na região de Macaé, São Gonçalo, Niterói e Serrana”:

“As condições climáticas adversas derrubaram árvores e galhos sobre a rede elétrica. A distribuidora acrescenta que reforçou as equipes em campo, operadores do Centro de Controle e do Call Center, com atuação durante toda a madrugada. As equipes seguem trabalhando para normalizar o serviço para todos o mais breve possível. Em alguns casos mais complexos, a Enel Rio trabalha em parceria com a Defesa Civil, que realiza a remoção de árvores para que a distribuidora recupere a rede danificada”.

Mais tarde, em outra nota complementar, a Enel explicou o caso específico do Barreto. Destacando que o fornecimento no bairro “foi normalizado”, disse uma equipe técnica atuou durante a tarde no local, para fazer os reparos necessários:

“A rede elétrica da região foi afetada pela queda de uma árvore sobre a rede elétrica durante o temporal de ontem”.