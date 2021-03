Niterói: MEI e Busca Ativa não têm data para receber auxílio

A prefeitura de Niterói anunciou hoje que devido a um problema contratual, o crédito dos benefícios para os microempreendedores individuais e do Busca Ativa serão feitos em breve, em nova data a ser informada.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão o pagamento do Renda Básica Temporária segue o calendário anunciado previamente e iniciou hoje o depósito do crédito para pessoas iniciadas pelas letras A-F.

A Secretaria de Planejamento, Ellen Benedetti, havia anunciado o adiamento na live de segunda-feira (8), mas um cronograma de pagamento tinha sido postado na rede social da prefeitura.

Muitos comentários na postagem ainda questionam em que data esse pagamento será feito. Mas a prefeitura apenas pediu para que acompanhem as redes para mais informações.