Niterói mantém estudo sobre ônibus elétricos

O ônibus elétrico modelo Caio Millenium, que estava em sendo usado em Niterói desde setembro passado, parou de circular em meados desse mês de março. O modelo de coletivo elétrico está em estudo na cidade e, após esse período de teste do fornecedor chinês, outros devem fazer a testagem no município. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMU), que segue sem previsão para novas testagens.

A Subsecretária de Mobilidade, Ivanice Schutz, explicou que o teste aconteceu de setembro passado até esse mês e o coletivo já não circula mais na cidade. “A população gostou e usamos uma tecnologia nova com uma energia limpa. Nós estamos estudando ainda e não temos prazos para novos testes”, frisou.

Schutz explicou que foi analisado um sistema de telemetria que mostra o consumo do carro, autonomia e quilometragem. “Isso é para acompanhar a performance do coletivo”, completou.

Já Murillo Moreira Júnior, que é Subsecretário de Transporte, explicou sobre a fiscalização desse e outros veículos na cidade. “Eu faço parte da subsecretaria de fiscalização de todos os veículos. Especificamente sobre o elétrico não tivemos nenhuma reclamação. Tudo aconteceu de maneira positiva e tudo está certo por enquanto”, garantiu.

Em setembro do ano passado, foi aberta uma consulta pública para avaliar a percepção da população sobre o uso da nova tecnologia. Segundo informe, esse modelo foi cedido gratuitamente pelo fabricante, mas o município pretende, no primeiro semestre de 2022, lançar uma licitação para uma compra inicial de 40 ônibus elétricos. Esse número corresponde a 5% da frota atual de ônibus da cidade, ampliando depois para 10% o uso dos elétricos. O veículo possuía autonomia para 250 quilômetros, com até 4 horas para recarga das baterias, ar-condicionado, carregadores de celular. A capacidade era de 80 passageiros, sendo 26 sentados e 54 em pé. Veículos do tipo do modelo testado têm vida útil de 16 anos, com uma troca de baterias prevista para quando chegar aos 8 anos de uso.