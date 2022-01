Niterói liderou na criação de empregos, segundo a Firjan

De acordo com a plataforma Retratos Regionais, a partir de estudos de todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária) via plataforma divulgada pela Firjan, o melhor resultado mensal da região Leste Fluminense.

A cidade acumulou mais 2.075, seguida de São Gonçalo com mais 1.457. Já no período janeiro a novembro de 2021, o saldo de empregos da microrregião foi de 16.722 contratações. Niterói ficou com a liderança acumulando mais 8.660, seguido por São Gonçalo com mais 5.060 e Maricá (1.834).

A análise específica da indústria da região mostra que, no acumulado do ano, o setor registrou saldo positivo de 4.381 vagas de trabalho formais. Niterói (+2.976) e São Gonçalo (+1.129) representam os melhores resultados industriais do leste metropolitano neste período. Os segmentos que impulsionaram estes números foram, respectivamente, o setor de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (+1.585) e a construção civil (+994).

No estado

O estado do Rio abriu 35.654 postos de trabalho formais em novembro e alcançou a posição de segundo maior contratante do país.

Em análise feita pela Firjan, esse é o décimo resultado positivo consecutivo, representando maior abertura de vagas no estado, desde o início da nova série histórica do CAGED, desbancando o recorde anterior registrado em novembro do ano passado (+32.399).

Com mais este resultado positivo, o mercado de trabalho formal fluminense agora está 39.753 postos de trabalho acima do nível pré-pandemia (fevereiro/2020). Especificamente na indústria, os dados do Caged apontam que o Rio de Janeiro liderou as contratações no Brasil.