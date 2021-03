Niterói lança Plano Municipal de Saúde Participativo

A prefeitura de Niterói lançou hoje (17), durante uma live nas redes sociais, o Plano Municipal de Saúde Participativo. Através do aplicativo Colab, a população poderá dar opinião sobre o futuro da gestão na área da Saúde na cidade. Além disso, serão realizados webnários e encontros virtuais com trabalhadores e usuários do SUS e com representantes da sociedade civil organizada. Os dados serão utilizados como parâmetros para definir as diretrizes das políticas públicas na área da saúde pelos próximos quatro anos na cidade.

Antes da apresentação do projeto, Axel Grael afirmou que a Covid nesse momento é uma grande preocupação para a Saúde de Niterói, mas que o Plano Municipal leva em conta também outras demandas da Saúde no âmbito municipal. O prefeito aproveitou o momento para falar da importância dos profissionais da saúde. “Nunca fomos tão devedores a esses profissionais que se esforçam para salvar vidas. Estamos vivendo o pior momento da pandemia, com um número de mortes lamentável. Mas a gente precisa fazer nosso esforço no sentido de salvar vidas”, disse.

O Plano Municipal de Saúde é uma obrigação da gestão pública que deve realizar, no primeiro ano de governo, um plano de gestão que valerá pelos próximos quatro anos. Ou seja, este planjo que será elaborado este ano entrará em vigor em 2022 e valerá até 2025. A grande novidade do plano apresentado hoje é a convocação da população para participar de todo o processo, podendo dar sugestões de quais áreas na cidade necessitam mais de atenção.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, afirmou que os encontros com usuários e trabalhadores seriam presenciais nas policlínicas, mas por conta do momento da pandemia eles serão encontros virtuais. “Esses encontros serão para a apresentação e priorização das propostas. Não adianta fazer um plano de saúde que a gente não desagrada ninguém na formulação dele, mas ele não prioriza. O recurso é finito, portanto planejar junto com o povo é dar a oportunidade para o povo priorizar, dentro do rol de questões, quais devem ser enfrentadas primeiro e com mais vigor”, afirmou.

A consulta pública pelo Colab ficará aberta até o próximo dia 10 de abril no endereço http://consultas.colab.re/participasaudeniteroi. Quem quiser se informar e consultar quando ocorrerão os encontros podem acessar o site oficial (http://www.niteroi.rj.gov.br) ou através das redes sociais da prefeitura.