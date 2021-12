Niterói lança página na internet destinada ao Terceiro Setor

O site do Niterói Cidadã, programa de fortalecimento do Terceiro Setor foi lançado nesta semana pela prefeitura de Niterói. Na página, Organizações da Sociedade Civil (OSCs) poderão acompanhar atualizações sobre o programa, acessar editais, ler notícias relacionadas ao setor, compartilhar experiências e se mobilizar. A plataforma já está disponível e pode ser acessada pelo endereço http://www.niteroi.rj.gov.br/niteroicidada/ ou através da página inicial do site da Prefeitura de Niterói.

A ferramenta reúne informações sobre o Niterói Cidadã, programa lançado neste ano pela Prefeitura de Niterói com foco no aprimoramento da gestão das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), para que possam se formalizar, elaborar projetos, captar recursos e participar de editais do município. Através do site, também é possível se inscrever no programa para participar dos cursos de capacitação e ações filantrópicas. Para isso, basta responder um formulário, que vai mapear as organizações que atuam na cidade e identificar as principais demandas para nortear a gestão no desenvolvimento de medidas que auxiliem o Terceiro Setor.

“Nos últimos anos, Niterói vem investindo no processo de informatização. O site do Niterói Cidadã é mais uma iniciativa que se integra à transformação digital da administração pública, facilitando o acesso das organizações e criando um ambiente onde elas possam se conhecer e ter acesso a informações importantes. Queremos estimular as instituições de Niterói para que aproveitem as oportunidades que são criadas pela Prefeitura e possam fortalecer sua atuação”, enfatizou o prefeito Axel Grael.

Além de ter acesso às informações, todas as organizações cadastradas no programa terão seus sites ou páginas nas redes sociais divulgadas no site do Niterói Cidadã, como forma de propagar o trabalho que desenvolvem e criar um ambiente virtual de troca de experiências.

“Com o lançamento do site, o Niterói Cidadã amplia seu alcance. O uso da tecnologia é uma tendência que veio para ficar e precisamos aproveitar esse meio para fortalecer a parceria entre o poder público e a sociedade civil. Conheço de perto os desafios que o Terceiro Setor enfrenta e, através da minha experiência, quero contribuir para que as organizações possam ampliar seu trabalho”, disse a primeira-dama, Christa Vogel Grael, que atua como coordenadora voluntária do programa.

Niterói Cidadã – O Niterói Cidadã é um programa criado pela Prefeitura de Niterói para dar apoio ao Terceiro Setor. A iniciativa conta com o apoio de todas as secretarias e coordenadorias do governo municipal e vai proporcionar, através do mapeamento de cada entidade, que as grandes ideias dessas organizações fiquem cada vez mais fortes para impactar positivamente a cidade e seus cidadãos. O programa já conta com mais de 70 entidades cadastradas, que atendem cerca de 250 mil pessoas por ano. Em outubro, a Prefeitura de Niterói realizou o primeiro módulo do curso de aprimoramento da gestão para Organizações da Sociedade Civil – uma das ações desenvolvidas pelo programa -, com a participação de 50 organizações. Todas as vagas foram preenchidas, mas há uma lista de espera para a próxima edição, com previsão de início para o primeiro semestre de 2022.