Niterói lança pacote de retomada econômica

O Pacto de Retomada da Economia, que prevê um pacote de obras de R$ 2 bilhões na cidade de Niterói, será lançado amanhã (3). Um conjunto de ações que vai girar em torno da construção civil. De acordo com a Prefeitura de Niterói, as ações vão até 2024. São 27 obras, além da adoção de políticas públicas de cunho social.

“O pacote inclui obras de drenagem e pavimentação de todo o Engenho do Mato. Serão 117 ruas e investimento de R$216 milhões. Só estas obras vão gerar 110 empregos diretos e 45 indiretos”, comentou Axel Grael, prefeito de Niterói.

Dentre as intervenções que serão realizadas, estão a dragagem do Canal de São Lourenço, construção de um parque esportivo na Concha Acústica, drenagem e pavimentação de ruas no Jardim Imbuí, na Região Oceânica.

A requalificação da Alameda São Boaventura e o terminal de ônibus no Caramujo são ações previstas a curto e médio prazo. Na Região Oceânica, a proposta é de expandir as intervenções para além do Parque Orla, levando saneamento e urbanização.

“A construção civil é um dos setores que mais empregam em nossa cidade e o Município é um importante contratante. Hoje, as obras da prefeitura em andamento empregam aproximadamente 2 mil pessoas, entre empregos diretos e indiretos”, pontuou Grael.

Estão nos planos da Prefeitura, ainda, promover obras nas áreas da mobilidade, saúde, educação, lazer, dentre outras. Destaque às encostas em diversos morros da cidade e a construção de um novo Restaurante Popular na Zona Norte também devem sair do papel.

“Obras que preparam nossa cidade para atrair novos negócios e seguir o caminho do desenvolvimento econômico sustentável”, concluiu o prefeito.