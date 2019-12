Niterói lança guia que mapeia árvores exuberantes

Raquel Morais –

Hoje, às 16h, está marcado o lançamento do Guia Botânico do Município de Niterói, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, dentro do Campo de São Bento, em Icaraí. Ao todo foram catalogadas 81 árvores de 66 espécies registradas por cerca de 35 colaboradores, entre fotógrafos e ilustradores botânicos. Os exemplares não poderão ser vendidos e serão disponibilizados para consultas em bibliotecas, escolas públicas e também em instituições públicas; além de ser disponibilizado para download no site https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/.

As 81 árvores retratadas em fotografias vão ser acompanhadas de indicação no mapa, índice popular, características, utilidades e ilustração botânica. O objetivo foi identificar através de um mapeamento as árvores mais exuberantes de Niterói em diversos pontos, como por exemplo, Campo de São Bento e nos Hortos do Fonseca, do Barreto e de Itaipu, na Região Oceânica.

A produção do guia foi da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói (SMARHS) e a subsecretária da pasta, Amanda Jevaux, foi a responsável pelo projeto. “A ideia nasceu em 2016 para poder justamente mostrar as belezas da cidade que é muito arborizada e no dia a dia não percebemos essas belezas. O objetivo foi justamente fazer uma compilação das árvores mais exuberantes de Niterói, sendo muitas até centenárias. Isso vai poder ajudar a gente no planejamento de arborização urbana”, contou.

Eurico Toledo, secretário de Meio Ambiente, reforçou a importância dos niteroienses para a conclusão desse projeto. “Estou muito orgulhoso de ter conseguido fazer esse guia que teve a participação popular, que foi fundamental. Esse guia enaltece e promove uma transversalização da agenda ambiental no município. Temos exemplares belíssimos de árvores e a natureza dentro da cidade. Temos que comemorar”, contou.

PROJETOS FUTUROS

Para 2020 a pasta pretende lançar o Guia de Trilhas de Niterói que reunirá as informações de todas as trilhas da cidade que são abertas para a visitação. Mapas, curiosidades, informações técnicas e fotos serão parte do livro. Segundo nota da secretaria o município possui mais de 40 trilhas que se localizam em unidades de conservação, como o Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT), Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), Reserva Ecológica Darcy Ribeiro e outras encontram-se em parques urbanos. O Guia de Trilhas de Niterói irá mapear e classificar 57 trilhas a fim de ressaltar caminhos históricos e incentivar o convívio nos ambientes naturais da cidade, englobando diferentes atividades ao ar livre e estimulando o contato dos leitores com a fauna e flora da cidade.