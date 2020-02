Niterói lança edital completo de concurso com quase 800 vagas para saúde

A recém criada Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) da Prefeitura de Niterói lançou no Diário Oficial desta quinta-feira (13) o edital para o primeiro concurso público com 783 vagas.

Os cargos são para os Programas Médico de Família (PMF) e o de Saúde Mental (PSM), com oportunidades para candidatos com o Ensino Fundamental, Médio e Superior.

A inscrição, exclusivamente pela internet, será das 12h do dia 2 até as 12h do dia 26 de março. – O regime de trabalho será celetista, com carteira assinada e todos os benefícios legais. A carga horária geral será de 40 horas, mas há categorias que, por determinação legal, terão jornada de trabalho inferior.

Confira o edital completo: