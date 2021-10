Niterói lança Chamada Pública para o Banco de Artistas 2021

A Fundação de Arte de Niterói iniciou a Chamada Pública para credenciamento de projetos culturais no Banco de Artistas do município. O objetivo é formar um cadastro de artistas com propostas de apresentações que poderão ser convocadas para realização de projetos culturais promovidos pela administração pública municipal, tais como “Arte na Rua”, “Vacina & Arte” ou integrar pauta dos equipamentos culturais da cidade.

Além disso, será a partir do Banco de Artistas 2021 que serão selecionados os agentes que irão compor a programação do “Natal da Esperança” 2021, a ser realizado a partir de novembro, em nossa cidade. As inscrições para o Banco de Artistas poderão ser realizadas até o dia 31 de dezembro.

Serão aceitos cadastros das mais diversas linguagens e suportes, sendo priorizado a contratação de artistas que já possuam cadastro em edições anteriores do Banco de Artistas.

A seleção será realizada a partir da análise de dados preenchidos na inscrição, onde serão observados e considerados os seguintes critérios: qualidade artística; adequação ao perfil de projeto a ser contratado; atenção à equidade de gênero; diversidade de raça; recorte territorial, com atenção especial às zonas de interesse; diversidade cultural.

Os interessados encontrarão informações mais detalhadas sobre o cadastro no texto da Chamada Pública, disponível em http://culturaniteroi.com.br/blog/culturaltura