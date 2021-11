Niterói lamenta morte da professora emérita da UFF Maria Felisberta Trindade

A cidade de Niterói lamenta o falecimento, neste sábado (13), da professora emérita da UFF, Maria Felisberta Trindade. A docente, que tinha 91 anos, é uma das maiores referências em educação pública da história de Niterói e sempre lutou por uma educação pública de qualidade.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, decretará luto oficial de três dias na cidade pela morte da Maria Felisberta.

A professora era graduada em Pedagogia, com especialização em Orientação Educacional e Mestre em Educação. Em 1985, ingressou na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, onde exerceu vários cargos, dentre eles, o de Diretora de 1992 a 1995.

No Executivo Municipal de Niterói ocupou os cargos de Secretária Municipal de Educação e Cultura (2002); Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal de Educação (2003–2004); Coordenadora Geral de Planejamento e Presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Membro Titular do Conselho Municipal de Educação de 2005 até 2008, retornando em 2013, onde atuava atualmente.

Durante sua trajetória profissional e de cidadania, a professora Felisberta recebeu diversas homenagens como militante na luta pelos Direitos das Mulheres e pela defesa da Educação Pública, se tornando uma referência não só em Niterói, mas em todo o Brasil nesses temas.

A professora deixou sua marca por onde passou e merece todas as homenagens que recebeu em vida, assim como as que receberá postumamente.