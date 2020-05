Niterói já vacinou mais de 125 mil pessoas contra a gripe

A Prefeitura de Niterói já vacinou 125.204 pessoas desde o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza. Na última segunda-feira (11), a Fundação Municipal de Saúde iniciou a terceira fase da campanha na cidade. Do dia 11 ao dia 17, será destinada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas. Do dia 18 a 5 de junho, será a vez dos adultos de 55 a 59 anos e professores das escolas públicas e privadas. A vacinação acontece das 8h às 17h, nas Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e módulos do Programa Médico de Família.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Rodrigo Oliveira, a vacina não imuniza contra a Covid-19, mas é fundamental neste momento. “É muito importante que as pessoas compareçam às unidades de saúde. Mesmo quem já tomou a vacina no ano passado, precisa tomar a dose novamente. Os idosos e profissionais de saúde que ainda não tiverem sido vacinados, podem comparecer a qualquer um dos postos para receber a imunização“, explica o secretário.

É importante ressaltar que as crianças que já receberam uma ou duas doses da vacina da gripe em anos anteriores, devem receber apenas uma dose em 2020. As menores de nove anos que serão vacinadas pela primeira vez receberão duas doses e devem tomar a segunda dose 30 dias após a primeira.

A vacina é contraindicada para pessoas com reação alérgica grave a ovo, em doses anteriores ou a qualquer componente da vacina. Caso a pessoa esteja com febre, moderada ou alta, a recomendação é aguardar o quadro estabilizar para que não essa reação não seja confundida com manifestações da doença.

O secretário de saúde alerta que algumas reações podem acontecer após a vacinação.

“Algumas reações como dor e sensibilidade no local da injeção, vermelhidão e uma sensação de braço enrijecido são comuns. É possível também que apareçam febre, mal-estar e dor no corpo, que podem começar entre 6 e 12 horas após a vacinação e persistir por um a dois dias. Também é bom lembrar que tratamentos com imunossupressores ou radioterapia podem reduzir ou anular a resposta imunológica”, disse Rodrigo Oliveira.

Locais de vacinação em Niterói:

Policlínicas: Dr. Carlos Antônio da Silva – Rua Jansen de Mello s/nº, São Lourenço; Dr. Sérgio Arouca, Praça Vital Brazil s/nº – Santa Rosa; Dr. Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca; Dr. Francisco da Cruz Nunes – Rua Ver. Armando Ferreira, 30, Largo da Batalha; Assistente Social Maria Aparecida da Costa – Est. Engenho do Mato s/nº, Itaipu; Dr. João da Silva Vizella, Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto; Policlínica de Piratininga, Rua Marcolino Gomes Candau, 111, em Piratininga e Policlínica Almir Madeira, R. Prof. Hernani Melo, 103, São Domingos. A Policlínica da Engenhoca está vacinando no módulo do PMF em frente a unidade.

Unidades Básicas de Saúde (USB): Morro do Estado, Santa Bárbara e Engenhoca. A UB Centro vai realizar a vacinação no Teatro Municipal.

Programa Médico de Família (PMF) e Clínica Comunitária da Família (CCF): Baldeador, Bernardino, Boa Vista, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Colônia, Engenho do Mato, Grota I, Grota II, Ititioca, Jonathas Botelho, Jurujuba, Leopoldina, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Nova Brasília, Palácio, Ponta D’Areia, Preventório I, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso, Vila Ipiranga, Viradouro, Vital Brazil, CCF Badu, Ilha da Conceição, Teixeira de Freitas, Várzea das Moças, Morro do Céu, Cavalão e Coronel Leôncio.