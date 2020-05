Pesca traça melhorias no setor para o município

A prefeitura de Niterói, apresentou os dados de hoje (11/05) do número de pessoas infectadas pelo coronavírus na cidade. São 880 casos confirmados, com 80 hospitalizados, 450 pessoas em isolamento domiciliar, 306 recuperadas e 44 óbitos. Há ainda 98 pessoas internadas com insuficiência respiratória, mas que ainda não tiveram confirmada a testagem positiva para covid-19 e portanto não estão computados.

Os hospitais privados estão com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados, mas se comprometeram a aumentar em 40% o número de leitos nos próximos dias. Já o hospital Carlos Tortelly, pertencente a rede municipal, está com todos os seus leitos ocupados.

Na quarta-feira, o prefeito Rodrigo Neves irá inaugurar mais leitos no hospital Oceânico, que já tem a grande maioria dos 40 leitos de UTI inaugurados em 10 de abril ocupados.

VEJA OS BAIRROS COM MAIS CASOS DA DOENÇA:

ICARAÍ – 214

FONSECA – 95

BARRETO -58

SANTA ROSA – 46

CENTRO – 46

SÃO FRANCISCO – 37

PIRATININGA – 35

ITAIPU – 34

INGÁ- 32

ENGENHOCA – 31