Niterói já tem quase 3500 curados da covid-19

O boletim atualizado da prefeitura de Niterói, desta segunda-feira (22), mostra que a cidade se aproxima de 3500 pessoas recuperadas da Covid-19. Até o dia de hoje, são contabilizados 4501 casos, com 117 pessoas hospitalizadas, 727 doentes em isolamento domiciliar, 182 óbitos e 3475 curados. Com esses dados o município atinge quase 75% de pessoas curadas da Covid, além disso, apenas cerca de 35% dos leitos hospitalares estão ocupados na cidade.

O prefeito Rodrigo Neves, lembrou que aos poucos a cidade foi se estruturando com a criação de leitos públicos específicos para a doença. Na primeira semana haviam 20 leitos, na segunda semana, 40 leitos, na terceira foram criados 80 leitos, na quarta semana 120, até chegar aos 262 leitos públicos disponíveis atualmente.

AMARELO II

O prefeito destacou que “para podermos seguir em frente no plano de retomada da economia, com a liberação de outras atividades, a gente precisa manter o controle da pandemia e isto depende de cada um de nós”. A cidade a partir de hoje passa para o estágio AMARELO nível II, com a liberação de mais atividades. Estão liberados:

Comércio de rua, no horário das 12hs às 20:30hs ( shoppings centers e centros comerciais fechados ainda não podem abrir, só no sistema de drive-thru)

Parques e praças permanecem fechados, com excessão para o Campo de São Bento, Horto do Fonseca e Horto do Barreto para atividades físicas individuais.Eles estão liberados por serem maiores e portanto com menor possibilidade de aglomeração. Eles estão abertos das 10:00hs às 20:30;

Escolas,universidades, bares e restaurantes também permanecem fechados, estes podem funcionar no sistema de delivery;

As praias estão liberadas apenas para atividades físicas individuais ou orientadas por profissionais de educação física, nos horários de 6:00hs às 10:30 hs e das 16:00hs às 22:00hs para todas as idades e das 10:30 às 12:30 para maiores de 60 anos.

BLOQUEIOS

O Secretário da Ordem Pública, Coronel Paulo Henrique informou que os bloqueios da cidade permanecem com testagem de temperatura e fiscalização do uso das máscaras.

MENOS MORTES VIOLENTAS

O prefeito informou também que Niterói teve de 1º de janeiro deste ano a 20 de junho, 61 mortes violentas a menos que no mesmo período do ano passado. De janeiro a maio, foram 44 mortes a menos e no primeiros 20 dias de 2020 houve apenas 1 morte, enquanto que de 1º a 20 de junho de 2019 houveram 18 mortes violentas.

CESTAS BÁSICAS

A prefeitura vai dar cestas básicas às famílias que não foram contempladas em nenhum dos programas assistenciais da cidade.São famílias que estão em situação de vulnerabilidade, identificadas pelo programa Médico de Família ou pela assistência social. As famílias que poderão ser contempladas terão seus nomes divulgados na página dos ATOS OFICIAIS de A TRIBUNA, na quarta-feira e começarão a receber as cestas na próxima semana