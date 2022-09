Niterói já tem 405.515 eleitores, 15.647 mais do que em 2020

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Niterói, onde a população não para de crescer, o número de eleitores em Niterói não para de subir. Só fica atrás do Rio de Janeiro (5.002.621), Duque de Caxias (672.121), São Gonçalo (670.644), e Nova Iguaçu (611.833)

A cidade tem a quinta maior população do estado do Rio e o quinto maior eleitorado do estado, com 405.415 com sinal verde para irem votar domingo.

Perfil

A maior parte dos eleitores de Niterói tem entre 45 e 59 anos, 25% (101.286 pessoas). Entre 35 e 44 anos são 19%, enquanto 17,33% nasceram entre 1988 e 1997.

As mulheres são maioria na cidade, com 225.275 eleitoras, que representam 55,57% do total. Os homens são 180.140 (44,43%).

Chama atenção o nível de instrução dos eleitores niteroienses; 9.500 são analfabetos ou sabem apenas ler e escrever. 25,61% não terminaram a escola; 117.320 (28,94%) têm ensino superior completo; com ensino médio completo é de (27,36%).

Em 2018

Na última eleição presidencial, em 2018, Niterói elegeu Jair Bolsonaro em segundo turno, com 62,46%, que representam 175.730 votos. Em segundo, Fernando Haddad, com 37,54% ou 105.606 votos.

O eleitorado de Niterói deu uma guinada nos últimos anos. Com a construção da ponte Rio-Niterói (inaugurada em 1974) e a fusão dos estados da Guanabara e antigo Estado do Rio, a cidade começou a sofrer uma forte migração. Niterói perdeu a condição de capital do estado e, em poucos anos, regiões que eram nobres como o Centro da cidade se tornaram

Atraídas pela especulação imobiliária, que trouxe para cá o equivocado modelo de “copacabanização (paredões de prédios altos, uns colados no outro), dezenas de milhares de famílias da baixada fluminense e outras áreas da periferia mudaram-se para Niterói em busca de uma melhor qualidade de vida.

Ao longo dessas décadas, a cidade mudou radicalmente. Para fugir de bairros como Icaraí, Ingá, Santa Rosa e seus prédios com até 20 andares, muitos niteroienses “de raiz” deixaram a cidade. Outros, trocaram bairros da zona sul por casas na Região Oceânica.

Até a fusão, o perfil ideológico da maioria da população era progressista. Com a onda migratória esse perfil também mudou. Como é natural, com a chegada de milhares de “forasteiros” é natural que outras correntes tenham surgido.

Também em consequência da fusão, as favelas explodiram, segundo o IBGE as grandes são: Morro do Estado (4.073 hab.); o Morro do Palácio (1.851 hab.); Morro do Cavalão (2.302 hab.); Preventório (5.744 hab.). Mas, somando as pequenas, o número de comunidades está em torno de 20.

Em um relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no ano 2000, Niterói apresentou um índice de desenvolvimento humano entre os mais elevados do país (o quinto lugar dentre os 5 700 municípios brasileiros), de acordo com os padrões da Organização das Nações Unidas. No relatório publicado em 2010, Niterói perdeu duas posições, aparecendo agora em sétimo lugar.

Atualmente o IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal está em 0,837. É uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano.