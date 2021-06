Niterói já imunizou metade do público alvo da cidade

A prefeitura de Niterói anunciou que 50% da população vacinável, formado por pessoas acima de 18 anos, já está imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nesta semana, pessoas a partir de 57 e 56 anos, trabalhadores da Educação Superior e a partir de 50 e 45 anos e portuários, ser]ao vacinadas. Até o último domingo (6), 220.683 pessoas tinham recebido o imunizante.



A vacinação de primeira dose nas pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde da linha de frente e com mais de 60 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, quilombolas e profissionais da educação básica que atuam no município, já foi concluída. Foram aplicadas mais de 318 mil doses de AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. No total, 97.724 pessoas já receberam a segunda dose.



“Niterói está avançando na vacinação e vamos continuar seguindo para imunizar o quanto antes a população do município. Já atingimos 50% da população alvo com a primeira dose e somos a terceira cidade que mais vacinou com a segunda dose no Rio, entre as dez maiores do estado”, destacou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira.



A segunda dose segue sendo aplicada apenas nas pessoas que receberam a primeira dose em postos de vacinação de Niterói, nas datas anotadas nas cadernetas de vacinação.



O município também disponibilizou um projeto piloto de agendamento de data e horário da primeira dose, através do aplicativo Colab. O serviço está disponível inicialmente para o posto volante do Campo de São Bento, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, em Icaraí, e será expandido para os outros postos nas próximas semanas.

A medida evita aglomerações, facilita e agiliza o processo de vacinação. Para realizar o agendamento da vacina basta baixar o aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), e realizar o passo a passo de cadastro. O calendário será aberto de duas em duas semanas. O aplicativo fornece o comprovante digital da imunização.



Confira o calendário atualizado de vacinação contra a Covid-19 em Niterói:

População Geral



Quarta-feira (9) e Quinta-feira (10) – a partir de 56 anos

11 e 12/06 – repescagem

14 e 15/06 – a partir de 55 anos

16 e 17/06 – a partir de 54 anos

18 e 19/06 – repescagem

21 e 22/06 – a partir de 53 anos

23 e 24/06 – a partir de 52 anos

25 e 26/06 – repescagem

28 e 29/06 – a partir de 51 anos

30/06 e 01/07 – a partir de 50 anos

02 e 03/07 – repescagem



Trabalhadores da Educação Superior



Quarta-feira (9) – a partir de 50 anos

10, 11 e 12/06 – a partir de 45 anos

15 e 16/ 06 – a partir de 40 anos

17, 18 e 19/06 – a partir de 35 anos

22 e 23/06 – a partir de 30 anos

24, 25 e 26/06 – a partir de 18 anos



Locais de vacinação:



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí