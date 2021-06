Niterói irá receber um dos maiores eventos de MMA da América Latina

Entre os dias 25 e 27 de novembro, Niterói se tornará a capital do MMA no Rio de Janeiro. O clube Canto do Rio irá receber o torneio SFT MMA, um dos maiores da América Latina na atualidade. A negociação para realização avançou na última semana após reunião com o Secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luíz Carlos Gallo e com Rodrigo Farah, Secretário de Relações Institucionais.

David Hudson, que é presidente do SFT, comemorou o acerto para a realização do evento na cidade, que vem se consolidando como “casa das artes marciais” e se tornou por um todo conhecida como a cidade dos esportes.

“A expectativa é muito boa para realizarmos uma etapa em Niterói, berço de muitos campeões das artes marciais, como o Ricardo Arona, Rafael do Anjos e Gilbert Durinho, por exemplo. Uma cidade com muita história no MMA , o que torna a questão muito especial. Niterói, através da Prefeitura Municipal está nos recebendo de braços abertos. Aos poucos estamos retomando os eventos”, disse.

Hudson ainda fez questão de pontuar que o SFT MMA em Niterói irá seguir todos os protocolos de prevenção ao novo coronavírus, ainda que as lutas aconteçam sem a presença de público. Ele aproveitou para agradecer à administração municipal pela parceria para trazer o evento para Niterói.

“Neste momento, sem público, porque ainda vivemos um contexto pandêmico, mas adotamos protocolos sanitários rígidos. Destaco o apoio que estamos recebendo do Secretário de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, que é um grande fã do MMA, além de Rodrigo Farah, Secretário de Relações Institucionais”, concluiu o presidente do SFT.

O secretário Municipal de Esportes e Lazer, Luiz Carlos Gallo, ressaltou o prazer em ajudar a viabilização do evento na cidade. O secretário ainda destacou a projeção que isso gera ao Município, no que diz respeito à consolidação no universo das lutas. “Isso só projeta ainda mais Niterói como a cidade dos esportes.” finaliza Gallo.