Niterói investiga morte de bebê de 6 meses com suspeita de coronavírus

Com 629 casos de Covid-19 na cidade de Niterói e 35 óbitos confirmados a Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMS) ainda investiga um óbito de seis meses. A bebê era moradora de São Gonçalo mas teve atendimento no Hospital Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no Fonseca na Zona Norte de Niterói, após uma crise no sistema respiratório. O resultado do exame pode sair a qualquer momento e se for confirmada a infecção pelo coronavírus a menina será a vítima mais jovem da doença na cidade.



A FMS informou que a menina de 6 meses de idade, com exposição ao HIV, é moradora de São Gonçalo. Deu entrada com quadro respiratório e evoluiu com síndrome respiratória aguda grave e morreu. O hospital aguarda o resultado do exame.



Na cidade 339 pessoas estão em isolamento domiciliar e sendo acompanhados pela Fundação, 185 recuperados e 70 hospitalizados.



