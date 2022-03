Niterói investe em ações para diminuir emissão de carbono

A Prefeitura de Niterói anunciou um investimento robusto em uma série de questões ligadas ao clima, desde a construção de um Programa Municipal de Educação Climática, compra de veículos elétricos, instalação de placas solares para uso em prédios públicos e a criação do selo Amigo do Clima para incentivar empresas da cidade a zerarem a emissão de carbono. Especialistas comentam as mudanças e acreditam que é um caminho dentro da esfera pública para economia e melhora do meio ambiente.

O objetivo é instalar placas fotovoltaicas em prédios públicos com investimento de R$ 6 milhões, que seriam instaladas nos prédios e também em outros lugares da cidade. Inclusive faz parte do projeto a criação de uma Fazenda Solar, através de uma Parceria Público Privada (PPP). “Estamos pensando na redução de gastos e além disso mitigar os efeitos da matriz energética, com independência do município no que diz respeito a energia. Ficaremos mais independentes com essa expansão da energia sustentável. Conseguiremos uma redução na conta de energia muito grande”, explicou Luciano Paez, secretário Municipal do Clima (Seclima).

O professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal Fluminense (UFF), Daniel Dias, explicou que a grande vantagem das fontes fotovoltaicas é a forma descentralizada de instalação, que diminui o custo de transmissão de energia. “Também tem o baixíssimo impacto em onde ela é gerada. A energia solar pode ser facilmente instalada em centros urbanos. O caminho de transição energética para diversificação da matriz elétrica brasileira inclui a descentralização. É um caminho para a diminuição das emissões e um passo importante para a diversificação das fontes de energia”, contou.

O especialista em energias renováveis contou que em vários países esse investimento em energia solar é mais livre. “Hoje temos o modelo de compra de energia que está restrita para a concessionária. Sou totalmente a favor dessa substituição. Também acredito que para fazer essa migração é importante investir em educação”, contou Daniel.

Justamente esse é um dos objetivos da secretaria com o Programa Municipal de Educação Climática. “Vamos ter um amplo debate com Câmara dos Vereadores de Niterói para a implantação desse programa nas escolas. Nesse momento estamos passando por uma transição cultural na questão climática. Vamos ter investimento na capacitação dos professores da rede, capacitação dos alunos e produção de material didático específico para tratar esses assuntos”, enumerou Luciano.

Paez também contou que está em organização o Programa de Neutralização de Carbono Comunitário, que está com projeto piloto na comunidade do Caramujo. Outras duas comunidades, que ainda serão escolhidas, também receberão o projeto. “Todos nós produzimos carbono e somos impactados pelos eventos extremos, e as populações mais vulneráveis, que estão nas comunidades, vão sentir mais as mudanças climáticas. Estamos com essa iniciativa no Caramujo que está sendo feito um inventário para identificar as questões ligadas a energia, mobilidade e resíduo da comunidade”, completou.

Outra medida está na substituição de veículos por combustíveis, na Prefeitura de Niterói, por veículos elétricos. Essa novidade está em fase de teste. No último sábado a secretária Dayse Monassa, da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), recebeu o primeiro carro, Nissan Leaf, para a testagem que vai durar 15 dias. “Eu dirigi o carro e o mais incrível é a falta de barulho do motor. Ele é sem ruído algum. O sistema de abastecimento é uma tomada de 220 V e carrega em qualquer lugar”, contou. Dayse ainda contou que o carro recebe 8 horas de carga e roda 80 km.” Tem uma recarga especial que carrega em 40 minutos a carga toda de 280 km. Vamos avaliar se puxa muita energia elétrica”, completou.

Dayse vai fazer o teste junto com Luciano Paez. “Todas as montadoras querem nos mostrar os carros elétricos para a gente fazer teste. Vamos testar também o da Renault e da Peugeot. É possível fazer essa transição e também vamos instalar pontos de recarga públicos”, contou Paez.

O também especialista em mobilidade elétrica, professor Daniel Dias, comemorou a notícia. “A frota elétrica dialoga muito com essa questão das placas solares, pois quando se faz uma mudança dessa frota também precisa de um sistema elétrico mais robusto. Uma energia e potência boa com melhora na estrutura do sistema elétrico”, frisou.

SELO

A cidade estuda também a criação de um selo, Amigo do Clima, com investimento de R$ 300 mil para criar normas e procedimentos para instituições privadas investirem na redução de carbono. “Isso pode ser com economia verde, reciclagem de embalagens e outras ações que contribuam com o meio ambiente como um todo. Temos que mitigar os gases do efeito estufa e a empresa pode tomar alguns procedimentos. Quem tiver o selo poderia ter uma contrapartida municipal com descontos de tributos e impostos”, exemplificou Luciano Paez.



A Prefeitura de Niterói foi questionada sobre outras ações para a cidade como a previsão de compra de radares meteorológicos para a criação de um centro de monitoramento do clima, mapeamento de risco de deslizamento e sobre os investimentos em contenção de encostas. Mas ainda não se manifestou sobre o assunto.