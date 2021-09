Niterói iniciou neste sábado campanha de vacinação antirrábica

Campanha teve início com vacinação de Cães e gatos Região das Praias da Baía. Animais de outras regiões da cidade serão vacinados nas três próximas etapas da campanha.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói iniciou hoje (25) a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal que, este ano, foi dividida em quatro etapas, cada uma delas em uma região diferente da cidade. A primeira região a receber a campanha foi a das Praias da Baía, neste sábado, das 8h às 17h. Cerca de 100 profissionais foram mobilizados para a ação. No dia 2 de outubro será a vez da Região Norte, no dia 9 de outubro a vacinação será na Região Oceânica e, por último, finalizando a ação, no dia 16 de outubro, será a vez da Região de Pendotiba.

Para evitar aglomerações, como estratégia de prevenção à Covid-19, a recomendação é para que apenas uma pessoa leve um animal de cada vez para a vacinação.

Para a vacinação os cães devem ser conduzidos por coleiras e em casos de animais grandes, com focinheiras. Já os gatos devem ser levados em caixas de transporte. A pessoa que for conduzir um animal para vacinar deve saber fazer a contenção e ter autoridade sobre ele. Os funcionários do posto de vacinação estarão usando todos os equipamentos de proteção individual preconizados para a sua segurança.

Além dos postos por região, haverá um posto drive thru funcionando durante todos os sábados da campanha, também das 8h às 17h, no Teatro Popular, no Caminho Niemeyer, atrás do terminal João Goulart, com acesso pela Avenida Jansen de Melo, no Centro. Além disso, na sede do CCZ, à Rua Coronel Miranda, 18 – Ponta D’areia, também haverá uma equipe de prontidão nos mesmos dias e horários da campanha vacinando os animais.

Pontos de Vacinação

Dia 25 de Setembro – Região Praias da Baía

PMF PALÁCIO – Rua 11 de Agosto, nº 4 – Ingá;

PMF JURUJUBA – Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº – Jurujuba;

PMF PREVENTÓRIO II – Av. Quintino Bocaiúva s/nº – Charitas;

PMF GROTA II – Rua Arcedino Pereira 335 – São Francisco;

PMF CAVALÃO – Alameda Paris s/nº – São Francisco;

PMF MARTINS TORRES – Rua Martins Torres, nº 281;

PMF SOUZA SOARES – Rua Lions Club, 37 – Santa Rosa;

PMF VIRADOURO – Rua Mário Viana, 790 – Viradouro;

PMF ALARICO – Estrada Alarico de Souza, s/nº – Santa Rosa;

POLICLÍNICA CARLOS ANTONIO DA SILVA – Av. Jansen de Melo s/n° – Centro;

POLICLÍNICA ALMIR MADEIRA – Rua Prof. Hernani Melo, 103, São Domingos;

POLICLÍNICA REGIONAL SÉRGIO AROUCA – Praça Vital Brazil s/nº – Santa Rosa;

UNIDADE BASICA DE SAÚDE MORRO DO ESTADO – Rua Araújo Pimenta s/nº;

HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY – Rua Athayde Parreiras, 266, Bairro de Fátima;

POSTO DE VACINAÇÃO CCZ CAMPO SÃO BENTO – Portão Lopes Trovão;

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO FRANCISCO – Av. Rui Barbosa 400 – Loja 104;

CCZ PONTA D’AREIA – Rua Coronel Miranda nº 18 – Ponta D’Areia;

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO MORRO DA PENHA – Ponta D’areia;

DRIVE-THRU no Teatro Popular, no Caminho Niemeyer, atrás do terminal João Goulart, com cesso pela Avenida Jansen de Melo, no Centro.

Dia 02 de Outubro – Região Norte

PMF MARÍTIMOS – Av. Machado, s/nº – Barreto;

PMF MARUÍ – Rua Monsenhor Raeder, 151 – Barreto;

PMF NOVA BRASÍLIA – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca;

PMF BALDEADOR – Loteamento Bento Pestana, s/n – Baldeador;

PMF TEIXEIRA – Rua Teixeira de Freitas s/n° – Fonseca;

PMF VILA IPIRANGA – Rua Tenente Osório, s/nº Fonseca;

PMF CARAMUJO – Rua Pastor José Gomes de Souza s/n° – Caramujo;

PMF VIÇOSO – Est. Viçoso Jardim, s/n° – Viçoso Jardim;

PMF BERNARDINO – Rua Sá Barreto, nº 107 – Fonseca – ao lado da UPA;

PMF JONATHAS BOTELHO – Trav. Jonathas Botelho, 133 – Cubango;

PMF BOA VISTA – Rua Indígena, 200 São Lourenço;

PMF ILHA DA CONCEIÇÃO – Rua Jornalista Sardo Filho, 196 – Ilha da Conceição;

POLICLÍNICA REGIONAL DA ENGENHOCA – Av. João Brasil, s/nº – Engenhoca.

POLICLINICA DR. MARCH – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca;

UBS SANTA BÁRBARA – Rua Jandira Pereira, 625 – Santa Bárbara;

POSTO DE VACINAÇÃO CCZ BARRETO – Av. Luiz Palmier s/n° (Parque Palmir Silva);

HORTO DO FONSECA – Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca;

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO LOURENÇO – Rua Carlos Maximiniano, 15.

Dia 09 de Outubro – Região Oceânica

PMF ENGENHO DO MATO – Estrada Irene Lopes Sodré s/nº – Engenho do Mato;

PARQUE RURAL DO ENGENHO DO MATO – Rua São Sebastião s/n° – Engenho do Mato;

PMF MARAVISTA – Rua Astor da Costa Menezes, s/nº – Maravista;

PMF VARZEA – Est. Velha de Maricá, s/n° – Várzea das Moças;

PMF COLONIA – Praia de Itaipu – Colônia dos Pescadores;

PMF CAFUBÁ I – Av. Raul de Oliveira Rodrigues, s/nº – Cafubá;

PMF CAFUBA II – Rua Vereador Luiz Erthal, Lt. 05, Qd. 69 – Cafubá;

PMF CAFUBA III – Rua Manoel Pacheco de Carvalho 107 – Piratininga;

POLICLINICA REGIONAL DE PIRATININGA – Rua Marcolino Gomes Candau, 111;

POLICLÍNICA ITAIPU – Estrada Engenho do Mato s/nº – Itaipu;

SOPRECAM – Camboinhas;

ASSOCIAÇÃO MORADORES DE ITACOATIARA (Soami);

VETMAR – Rua José Joaquim Pereira Caldas 74 – Piratininga;

JACARÉ – Estrada Frei Orlando.

Dia 16 de Outubro – Região de Pendotiba

PMF MACEIO – Rua José Bento Vieira Ferreira, s/n° – Largo da Batalha;

PMF BADU – Rua Alcebíades Pinto, s/n° – Cantagalo;

PMF CANTAGALO – Avenida Nelson de Oliveira e Silva, 63, Cantagalo;

PMF MATAPACA – Rua Aurora Ribeiro 05, Pendotiba;

PMF ATALAIA – Rua Padre José Euger – s/nº – Atalaia;

PMF ITITIOCA – Rua Vila Costa Monteiro s/nº – Ititioca;

PMF SAPÊ – Rua E, s/n°, Sapê;

POLICLÍNICA DO LARGO DA BATALHA (ANEXO) – Rua Armando Ferreira 30 – Largo da Batalha;

CENTRO COMUNITÁRIO DE MARIA PAULA – Avenida França 68;

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SAPÊ, BADU E MATAPACA – Rua Carolina Alves 125 – Badu;

DPO VILA PROGRESSO;

IGREJA BATISTA DO RIO DO OURO – Praça do Rio do Ouro;

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO DO OURO – Estrada Velha de Maricá, 273, Rio do Ouro.

Foto: (divulgação Berg Silva/Prefeitura de Niterói)