Niterói iniciará vacinação em idosos de 74 anos

Niterói está avançando na imunização dos idosos da cidade e baseado na quantidade que recebeu na na última remessa, que chegou na terça-feira (16), a prefeitura divulgou um calendário que contempla a faixa etária até 72 anos.

Na próxima segunda (22) e terça-feira (23), será vez dos idosos com 74 anos ou mais. Na quarta (24) e na quinta-feira (25), serão imunizados os idosos com 73 anos ou mais. Na sexta (26) e na segunda-feira (29), será a vez dos idosos com 72 anos ou mais.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, pontuou que a Prefeitura de Niterói está acompanhando, diariamente, os indicadores de monitoramento da Covid-19 avançar nas ações de prevenção da disseminação do vírus.

“Niterói tem tomado medidas inovadoras desde o ano passado, agindo de forma responsável, buscando sempre proteger os niteroienses. Fomos a primeira cidade a implantar isolamento social, a sanitização das ruas, os programas de benefícios sociais, como o Renda Básica e Empresa Cidadã. É a vacina que vai permitir que a gente avance para um estágio pós-Covid. Mas, neste momento, o que protege as pessoas é o afastamento social, a higiene, as medidas que preservam aqueles que convivem com você”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, voltou a frisar o contexto em que Niterói se insere neste momento.

“Niterói tem uma grande circulação de pessoas, por isso, é fundamental mantermos medidas de proteção. A taxa de ocupação de vários locais da Região Metropolitana segue em cenário expressivo do aumento da taxa de ocupação. Em Niterói, o número de pacientes precisando de internação segue elevado. Nós vamos ganhar essa guerra com testagem, rastreamento de casos e a cidadania do niteroiense. Se não fizermos nada, vamos nos juntar aos locais em cenário de colapso. A Prefeitura de Niterói está fazendo tudo que pode, mas o poder público não consegue sozinho combater esse vírus. É fundamental reduzir o contágio para passarmos pelas próximas semanas sem colapsar”, destacou o secretário.

A vacinação na cidade acontece nos seguintes locais:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº

Vital Brazil

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726

Barreto; Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Clube Central – Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Drive thru da Universidade Federal Fluminense (UFF) – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.