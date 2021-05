Niterói inicia distribuição de cestas básicas

Começou hoje a distribuição de cestas básicas pela Prefeitura de Niterói para as famílias em situação de vulnerabilidade social e que não estão cadastradas em nenhum outro programa social da cidade. A entrega vai até a sexta-feira (28) será feita em ordem alfabética.

Pessoas com as iniciais de A à C recebem as cestas nesta segunda-feira (24).

Pessoas com as iniciais de D à I recebem as cestas na terça-feira (25).

Pessoas com as iniciais de J à L recebem as cestas na quarta-feira (26).

Pessoas com as iniciais de M à P recebem as cestas na quinta-feira (27).

Pessoas com as iniciais de Q à Z recebem as cestas na sexta-feira (28).

São dois locais de distribuição, o CIEP Professor Anísio Teixeira, no Fonseca, e no CIEP Esther Botelho Orestes, no Cantagalo. A lista com o nome dos beneficiários e o local onde devem buscar a cesta está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Niterói.