Niterói inicia chamada pública para compra de produtos culturais

Serão selecionadas 330 obras de diferentes formatos, inclusive digital

A Prefeitura de Niterói abre, nesta quinta-feira (1º), a chamada pública para compra, aquisição e licenciamento de produtos artísticos. A iniciativa da Secretaria Municipal das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói irá selecionar 330 propostas de obras, de variadas expressões e linguagens, inclusive em versão digital (e-books, vídeos, músicas).

O objetivo é estimular a economia criativa e incentivar a produção cultural da cidade. A chamada pública foi lançada na quarta-feira (30). As inscrições poderão ser feitas até as 18h do dia 16 de agosto. O prefeito de Niterói, Axel Grael defende que a cultura, além de ser um importante instrumento de inclusão social, também é um importante dispositivo para o processo de retomada da economia da cidade.



“A Cultura está entre os setores mais impactados com a paralisação das atividades em virtude da pandemia. Para fazer essa cadeia criativa voltar a circular, a Prefeitura de Niterói vem investindo em editais e chamadas públicas direcionadas aos artistas e ao setor produtivo cultural. Niterói é uma verdadeira usina de talentos, então é natural que o poder público municipal adquira esses produtos artísticos para exibição em nossa cidade”, explica o prefeito.



Diferentemente dos outros editais de fomento ao setor de cultura, a chamada pública possibilita que os artistas ofereçam produtos finais, que serão expostos, apresentados e divulgados para toda a cidade. O secretário das Culturas, Leonardo Giordano, explica a metodologia inovadora.



“Vivemos um momento atípico, em que os artistas estão com as atividades públicas paralisadas por conta da pandemia. Após muito diálogo com a sociedade civil, criamos este edital, que tem o objetivo de contemplar o que a cultura de Niterói já produziu. São clipes, obras de arte, espetáculos, livros, oficinas, músicas. Obras que já estão prontas e que podem e devem ser de conhecimento público. A gente premia os artistas, estimula a produção e entrega às pessoas conteúdo de qualidade”, destaca o secretário



Giordano explica que os produtos adquiridos não serão de uso exclusivo da Prefeitura. “A ideia é potencializar culturas. Os artistas continuarão proprietários das obras, podendo comercializá-las, independentemente do prêmio”.



As inscrições estão abertas a partir desta quinta-feira (1º), através do portal de serviços da Prefeitura (www.servicos.niteroi.rj.gov.br) ou pelo site www.culturaniteroi.com.br. As inscrições são restritas a pessoas físicas, residentes no município de Niterói. O edital conta, ainda, com políticas afirmativas de cotas dedicadas a negros, mulheres, transexuais e travestis, e pessoas com deficiência. Dúvidas já podem ser tiradas pelo e-mail: ativosculturais.niteroi@gmail.com