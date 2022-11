Niterói inicia cadastro do Programa Casa Verde e Amarela

Um novo sistema para cadastrar interessados no Programa Casa Verde e Amarela vai começar a ser disponibilizado pela Prefeitura de Niterói. O Módulo de Habitação no Sistema de Gestão da Geoinformação (SiGeo) é um sistema completo para cadastramento dos munícipes no sistema de habitação popular, principalmente os que vão tentar entrar no Faixa 1 do programa, com renda familiar de até R$ 2 mil. A pré-inscrição pode ser realizada pela internet, por meio do link https://geo.niteroi.rj.gov.br/civitas_habitacao/autocadastro. O objetivo é facilitar o acesso ao programa habitacional do Governo Federal.

O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF), Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa, destaca que o sistema reduz o tempo de atendimento e pode até eliminar o deslocamento à secretaria, pois permite a inscrição pela internet.

“O sistema habitacional é um software desenvolvido com o objetivo de organizar e gerenciar os cadastros habitacionais, inscrições em programas, concessão de benefícios, emissão e arquivo de documentos. Ele é integrado ao SiGeo da Prefeitura, que identifica o cidadão inscrito no local onde ele reside ou virá a residir depois de contemplado com uma solução habitacional”, disse.

O secretário reforça ainda que o novo sistema permite que a SMHRF conheça a real demanda habitacional do município, possibilitando construções de políticas públicas mais efetivas.

Os munícipes que se enquadrarem no Faixa 1 podem fazer um pré-cadastro pelo link https://geo.niteroi.rj.gov.br/civitas_habitacao/autocadastro e depois comparecer à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária para digitalização dos documentos e validação do cadastro, podendo também consultar o andamento da inscrição.

Para o cadastro de interesse nos programas habitacionais (Faixa 1), é necessário que o cidadão seja morador de Niterói, esteja inscrito no Centro de Referência da Assistência Social (Cras), não tenha casa própria e que a renda não ultrapasse R$ 2 mil. Para ativar a inscrição é necessário levar o documento de identidade (RG), CPF, folha resumo do Cras (com numeração de NIS), comprovante de residência e certidão de estado civil. Para a população que deseja se inscrever nas demais faixas do programa, podem fazer o cadastro pelo site com a inclusão dos documentos digitalizados sem a necessidade de comparecimento à Secretaria.

A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária fica localizada na Praça Fonseca Ramos s/nº, 5º andar (prédio anexo à rodoviária), Centro – Niterói. A SMHRF funciona de segunda a sexta, das 10h às 16h.