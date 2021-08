Niterói inicia a vacinação da terceira dose contra Covid-19 em idosos de instituições

A cidade de Niterói começou nessa sexta-feira (27) a aplicação da terceira dose contra a Covid-19. A dose de reforço está sendo aplicada, nesse primeiro momento, em idosos que moram em em Instituições de Longa Permanência, e o cronograma deve mudar nos próximos dias, para contemplar outros públicos-alvo. Maria Augusta, de 99 anos, mora em uma casa de repouso no Vital Brazil e foi uma das niteroienses que já recebeu a vacina.

A Prefeitura informou que as equipes da secretaria de saúde estão indo até as instituições para aplicar as vacinas e em breve o calendário será divulgado nas redes da administração municipal. “Peço a vocês que tomem. Não tenham medo. Isso é nossa salvação para ficar mais um tempinho aqui”, contou a idosa de 99 anos.

“Devido à variante Delta e à segurança da vacina, a Anvisa recomendou uma dose de reforço da vacina CoronaVac nos idosos. Niterói já vacinou mais de 399 mil pessoas com a primeira dose, o que significa 97,5% população acima de 18 anos e 77% da população geral. São mais de 232 mil pessoas com o esquema vacinal completo, correspondendo a 45% da população geral e 56% população acima de 18 anos. Seguiremos avançando para vacinar o maior número de pessoas, o mais rápido possível e de maneira segura. Vacina salva vidas!”, postou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Niterói é a primeira cidade a aplicar terceira dose em idosos. A imunização será realizada por equipes da Secretaria Municipal de Saúde, que irão aos locais para aplicação. A Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde que “considere a possibilidade de indicação de uma dose de reforço em caráter experimental para quem recebeu duas doses de CoronaVac, especialmente imunossuprimidos, idosos e em especial os idosos acima de 80 anos”.

A orientação não tem caráter obrigatório e aplicação imediata. A indicação da Anvisa é para que a recomendação seja avaliada pelo Ministério da Saúde e órgãos envolvidos no Plano Nacional de Imunização (PNI).