Niterói incorpora Hospital Oceânico e anuncia reforma geral na saúde

O Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino, que fica em Piratininga, está passando de unidade referência em tratamento da Covid-19 para hospital geral, com atendimento para outras especialidades. De acordo com fontes ouvidas na segunda-feira (01) pelo jornal A TRIBUNA, o local também será especializado em cardiologia.

No entanto, é importante ressaltar que a unidade continuará sem atendimento emergencial, recebendo encaminhamento de unidades básicas e policlínicas. A Secretaria de Saúde de Niterói informou que o hospital será geral, com demanda referenciada por regulação. No local serão realizadas cirurgias eletivas.

Uma das razões para a incorporação definitiva do Oceânico à rede municipal é a redução das internações por Covid-19. Atualmente, também segundo fontes ouvidas pela reportagem, os leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) e enfermarias estão com ocupação abaixo da metade. É importante ressaltar que não há apenas pacientes infectados com o coronavírus, mas também pessoas em tratamento de pneumonia e síndrome respiratória aguda grave.

O anúncio da incorporação foi feito pelo prefeito da cidade, Axel Grael (PDT), no último domingo. Ontem (31), ele também confirmou que, na próxima quarta-feira (2), anunciará um plano de investimentos que prevê a reforma de 69 unidades municipais de saúde, incluindo hospitais e policlínicas. A reportagem apurou que o Oceânico já está recebendo pacientes em consultas eletivas.

A unidade foi aberta, em 2020, onde antigamente funcionava um hospital particular, para servir como referência ao tratamento de pessoas com a Covid-19 e tinha caráter provisório. No entanto, por diversas vezes o governo municipal manifestou a intenção em torná-la definitiva.

Reforma

“Agora, nosso hospital cumprirá uma nova missão em defesa da saúde dos niteroienses. Ali serão realizadas cirurgias, incluindo, oncológicas. Sim, o Município passará a atender os tipos de câncer que mais afetam os moradores daqui. Os novos serviços fazem parte do plano de investimentos de requalificação de toda a rede municipal que vou anunciar nesta quarta-feira. Vamos em frente”, disse Grael.

O Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino será acionado via Sistema de Regulação (SISREG) para dar suporte a unidades de urgência, como o Hospital Municipal Carlos Tortelly, a Policlínica do Largo da Batalha, a Policlínica da Engenhoca e a Unidade de Urgência Mário Monteiro (UMAM). O local continuará recebendo pacientes em tratamento da Covid-19.