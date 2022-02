Niterói inaugura Sala dos Selos para guardar a memória artística da cidade

Foi inaugurado nesta sexta-feira(18), na Biblioteca Parque de Niterói, a Sala dos Selos, em comemoração aos 448 anos de Niterói. Com o objetivo de resguardar a memória artística da cidade, a Sala dos Selos Niterói Discos e Niterói Livros surgiram para dar vazão ao necessário mapeamento e registro da memória cultural niteroiense. Lançando trabalhos de artistas com estreita relação com a nossa cidade, os álbuns e as publicações são distribuídas para entidades, organizações, projetos e agentes culturais cujos trabalhos atendam a Niterói, seus viventes e sua história.

A inauguração contou com a participação do prefeito Axel Grael, do secretário municipal das culturas Leonardo Giordano e do vereador Jhonatan Anjos. Também esteve presente o Presidente da Fundação de Artes Marcos Sabinos, o diretor da Niterói Discos Tavinho Torreão, a diretora da Niterói livros Chris Fuscaldo.

O prefeito Axel Grael, esteve presente na inauguração da Sala dos Selos, e falou do passo importante que Niterói dá em para armazenar sua de discos e livros para acesso de todos.

“Parabéns pela entrega desse espaço que será com certeza de referência da nossa cidade. É com muita satisfação que entregamos à população de Niterói da Sala dos Selos: Niterói Discos e Niterói Livro. São iniciativas da maior importância para o registro e divulgação de informação sobre Niterói e sobre o trabalho dos talentos da cidade”, disse o prefeito.

O secretário municipal das culturas Leonardo Giordano, parabenizou todo trabalho feito de recuperação da memória de um acervo tão importante para a cidade, e declarou que é um ambiente de muita importância para o patrimônio.

Já o vereador do partido PDT, Jhonatan Anjos também acompanhou a inauguração da Sala dos Selos, é pontuou a importante iniciativa da Fundação de Artes de Niterói.

“A sala dos selos vai potencializar ainda mais os artistas da cidade. Parabéns à Prefeitura de Niterói e a Fundação de Artes pela iniciativa”, contou o vereador.

Para o presidente da fundação de Artes Marcos Sabino, é fundamental para a história da cidade da importância de juntar o Niterói Livros e o Niterói Discos em um só lugar para o acesso dos niteroienses que parte da memória afetiva e científica da vivência.

“O objetivo dessa sala é armazenar e guardar todo da Niterói Livros e da Niterói Discos. Antes esse acervo ficava guardado na sede, e os moradores de Niterói não tinham acesso. São 180 discos e 62 livros, que agora a cidade pode conhecer a história rica de cultura da cidade niteroiense”, afirmou Sabino.



Sala dos Selos

A Sala dos Selos foi montada na Biblioteca Parque de Niterói com o intuito de abrigar o acervo da Niterói Discos e o da Niterói Livros e oferecê-lo à população para visitação e pesquisa. A Niterói Discos acumula quase 200 álbuns lançados em LP e CD nesses 30 anos de existência (o selo foi lançado em 1991 e comemorou 30 anos em 2021) e a Niterói Livros tem 62 títulos publicados desde 1993, quando foi fundado. Discos e livros sempre estiveram espalhados pelas casas dos artistas que trabalharam junto aos selos ou por quem conseguiu adquirir cópias nos momentos dos lançamentos. As poucas cópias que sobraram estão agora nesse acervo, com direito a livros e discos raros.



Existem edições históricas como o primeiro do selo, “Da Vila Real da Praia Grande à Imperial Cidade de Niterói” (1993) e uma edição do livro autobiográfico de Antônio Parreiras, tido como um dos maiores relatos das questões artísticas até ali, o “História de um pintor – contada por ele mesmo” (1999).



Niterói Livros

Niterói livros foi lançada em 1993 com o intuito de preservar e auxiliar na construção de uma memória histórica – sobretudo sociocultural- niteroiense através da publicação de livros. Entre os mais de sessenta trabalhos lançados e entregues gratuitamente aos cuidados, surgiram nomes essenciais para a vida local, seu desenvolvimento artístico e sua evolução como cidade. Os projetos editoriais costumam ser submetidos a todas as etapas do processo de edição, da preparação dos originais à impressão, passando pela coordenação do projeto gráfico, tudo com o acompanhamento de uma equipe técnica.

Para a diretora da Niterói livros Chris Fuscaldo, além de ser um lugar disponível para a população, agora os livros ficaram guardados em lugares adequados, e que poderão ser conservados da forma correta.

“Essa sala era um sonho antigo do Marcos Sabino, antes os acervos estava espalhado, tinham muitos livros inclusive que estragando, por não estar em um lugar adequado. Então montamos essa sala no intuito de reunir esses acervos para a manutenção e cuidados deles, e principalmente para oferecer para o público”, afirmou a diretora Chris.

Niterói Discos

Niterói Discos foi lançada em 1991 para apoiar os artistas locais na circulação e no registro de seu trabalho através do investimento público na produção de álbuns. Do vinil à disponibilização de música em plataformas digitais, o acervo do selo conta com nomes expressivos para a história da cidade e com músicos da cena contemporânea.



O diretor da Niterói Discos Tavinho Torreão não escondeu a felicidade da inauguração da Sala dos Selos, e acervos de anos muito importantes para a cidade agora estar guardado em um lugar especial na cidade.

“Estamos feliz demais de ter esse lugar, de poder juntar todo o nosso acervo de 30 anos, e poder disponibilizar isso para a população. A prefeitura de Niterói banca há 30 anos os artistas da cidade, e agora queremos registrar isso, essas coisas não podem se perder. E a população está convidada para viver isso com a gente”, contou o diretor.