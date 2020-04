Niterói inaugura primeiro centro de referência de quarentena do Brasil

Acaba de ser inaugurado o primeiro centro de referência de quarentena do Brasil, localizado em Niterói, no bairro Cantagalo. O espaço escolhido foi o Ciep Esther Botelho, equipamento que foi municipalizado pela Prefeitura de Niterói, e agora foi adaptado com leitos para pacientes que são moradores de comunidades infectados, com sintomas leves, pelo coronavírus.

A principal intenção da adaptação do espaço é ajudar as pessoas que estão infectadas, precisam fazer o isolamento mas não têm condições de fazê-lo e acabam colocando em risco as pessoas que moram na mesma casa. “Iniciativa com baixo custo da Prefeitura que vai salvar muitas vidas. As pessoas que derem os testes positivos, com sintomas leves e que vivem em situações precárias vão ser convidadas para ficar nesse Centro”, comentou Rodrigo Neves.

O espaço tem 120 leitos e uma enfermaria para os pacientes que estiverem com quadro mais grave da doença. As pessoas também serão divididas em alas femininas e masculinas e os quartos foram equipados com climatização, ar condicionado, e armário para pertences pessoais. Segundo nota da Prefeitura de Niterói a unidade contará com enfermeiros, psicólogos, nutricionistas entre outros profissionais, além de alimentação, espaço de convivência e refeitório.

O tempo do isolamento será de 14 dias e a pessoa poderá voltar para casa após avaliação do profissional da saúde. “Essa medida será ótima para a comunidade. Muitas famílias que vivem amontoadas com dez pessoas na mesma casa. Quem está com sintoma não consegue se isolar e passa para muitas pessoas. Então eu acho muito boa essa iniciativa. Esse modelo deveria ser um exemplo a ser seguido em regiões com muitas pessoas”, comentou Adriano Felício, presidente da Associação de Moradores do Morro da Penha e Portugal Pequeno.

A secretária Flavia Mariano, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH); Rodrigo Oliveira, secretário Municipal de Saúde; a secretária Municipal de Fazenda de Niterói, Giovanna Victer; o secretário municipal de Planejamento, Axel Grael; estiveram presentes na solenidade.