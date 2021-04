Niterói inaugura hoje a esquina Renatinho do PSOL

A esquina entre as ruas Gavião Peixoto e Pereira da Silva, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, será eternizada nesta quinta-feira (22), às 9h, como a “Esquina Renatinho”. A iniciativa é da Prefeitura de Niterói, que por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, vai instituir a homenagem com uma placa que será colocada no local.

“Renatinho deixou um grande legado na luta pelos direitos humanos, que será eternizado nesta placa e principalmente nas ações e políticas públicas”, afirmou o secretário de Direitos Humanos de Niterói, Raphael Costa.

A homenagem é para o vereador que havia sido convidado para ser subsecretário de Direitos Humanos da cidade, mas que contraiu Covid-19 e veio a falecer no último dia 18 de maio por complicações da doença, antes de tomar posse. A escolha do local se deve ao fato de que ali, antes de ser eleito, Renatinho trabalhava em uma banca como vendedor ambulante no local onde será fixada a placa.

Foi ali, nessa esquina que ele se tornou conhecido e que ocorreu o seu despertar para vida pública, quando agentes a Prefeitura resolveu fazer um controle urbano mais rígido e ele teve sua banca apreendida pelos fiscais. Em protesto, ele se acorrentou à porta de uma loja e disse que não sairia dali até que seus pertences fossem devolvidos.

Com a notoriedade que ganhou no episódio e, à época filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), Renatinho conseguiu se eleger pela primeira vez em 2004 para uma vaga na Câmara de Vereadores de Niterói. Após migrar para o PSOL, ele adotou a legenda como seu sobrenome de urna até a última legislatura. Renatinho foi vereador por cinco mandatos e presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara por 10 anos.

Homenagem no Parcão de Campo de São Bento

Na sessão plenária da Câmara de Vereadores de Niterói, realizada nesta quarta-feira (21), os vereadores aprovaram mais uma homenagem ao ex-vereador Renatinho, que dará nome também só Parcão do Campo de São Bento, em Icaraí. Os vereadores foram unânimes na aprovação da proposta e reconheceram a importância da luta de Renatinho pelos direitos dos animais. “Renatinho era um aliado da causa animal e essa homenagem justa por suas lutas nessa área. Seria muito melhor se essa homenagem tivesse sido em vida, mas é merecida”, afirmou o vereador Daniel Marques (DEM).